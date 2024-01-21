21 января 2024

Пушилин: выросло число погибших из-за обстрелов в Донецке

Пушилин: в Донецке погибли 28 человек из-за обстрела ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел центра Донецка, донецк, обстрел, сво
Денис Пушилин сообщил, что 30 человек были ранены (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Число погибших из-за обстрела ВСУ Донецка выросло до 28 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, 30 жителей получили ранения.

«Всего сегодня погибли 28 человек», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что 30 человек ранены.

21 января ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам атаки в городе. В МИД РФ сообщили, что киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей России.

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Число погибших из-за обстрела ВСУ Донецка выросло до 28 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, 30 жителей получили ранения. «Всего сегодня погибли 28 человек», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что 30 человек ранены. 21 января ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам атаки в городе. В МИД РФ сообщили, что киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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