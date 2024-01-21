Пушилин: выросло число погибших из-за обстрелов в Донецке

Пушилин: в Донецке погибли 28 человек из-за обстрела ВСУ

21 января 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил, что 30 человек были ранены (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число погибших из-за обстрела ВСУ Донецка выросло до 28 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, 30 жителей получили ранения. «Всего сегодня погибли 28 человек», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что 30 человек ранены. 21 января ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам атаки в городе. В МИД РФ сообщили, что киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей России.

Число погибших из-за обстрела ВСУ Донецка выросло до 28 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, 30 жителей получили ранения. «Всего сегодня погибли 28 человек», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что 30 человек ранены. 21 января ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам атаки в городе. В МИД РФ сообщили, что киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей России.