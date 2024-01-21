Пушилин: выросло число погибших из-за обстрелов в Донецке

Денис Пушилин сообщил, что 30 человек были ранены (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Число погибших из-за обстрела ВСУ Донецка выросло до 28 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, 30 жителей получили ранения.
«Всего сегодня погибли 28 человек», — заявил Пушилин в своем
21 января ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам атаки в городе. В МИД РФ сообщили, что киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей России.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.