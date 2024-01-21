21 января 2024
20 января 2024

В Курганской области сгорел старообрядческий музей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Белоногово сгорела изба-музей (архивное фото) Фото:

В селе Белоногово Куртамышского округа (Курганская область) недавно сгорела старообрядческая изба музея «Истоки». Об этом сообщили представители ансамбля «Цветень» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В этой избе ансамбль снимал свой клип на песню «Васенька».

«В ночь с 19 на 20 января, когда клип „Васенька“ вышел в сеть, изба старообрядческого музея „Истоки“ сгорела, остались стены. Сгорели этнографические экспонаты, сарафаны, утварь, платки, пояса и многое другое», — уточнили в посте представители творческого коллектива.

Представители группы «Цветень» подчеркнули, что власти уже обратили внимание на произошедшее, поэтому сбор средств на восстановление музея приостановлен. Они добавили, что собранные средства уйдут на восполнение коллекции этнографических экспонатов.

Ранее ансамбль «Цветень» из Кургана порадовал своих поклонников новым клипом на песню «Васенька». Клип утверждает традиционные семейные ценности. В нем показана материнская любовь как одно из самых сильных чувств на земле, отметили представители группы.

В селе Белоногово сгорела старообрядческая изба-музей вместе с экспонатами
В селе Белоногово сгорела старообрядческая изба-музей вместе с экспонатами
Фото:

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В селе Белоногово Куртамышского округа (Курганская область) недавно сгорела старообрядческая изба музея «Истоки». Об этом сообщили представители ансамбля «Цветень» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В этой избе ансамбль снимал свой клип на песню «Васенька». «В ночь с 19 на 20 января, когда клип „Васенька“ вышел в сеть, изба старообрядческого музея „Истоки“ сгорела, остались стены. Сгорели этнографические экспонаты, сарафаны, утварь, платки, пояса и многое другое», — уточнили в посте представители творческого коллектива. Представители группы «Цветень» подчеркнули, что власти уже обратили внимание на произошедшее, поэтому сбор средств на восстановление музея приостановлен. Они добавили, что собранные средства уйдут на восполнение коллекции этнографических экспонатов. Ранее ансамбль «Цветень» из Кургана порадовал своих поклонников новым клипом на песню «Васенька». Клип утверждает традиционные семейные ценности. В нем показана материнская любовь как одно из самых сильных чувств на земле, отметили представители группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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