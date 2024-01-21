Глава СК Бастрыкин распорядился найти всех причастных к обстрелу Донецка

22 января 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил найти всех виновных в обстреле Донецка Фото: Следственный комитет РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить тех, кто причастен к обстрелу рынка в Донецке, приведший к гибели гражданского населения. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Всех виновных, включая отдавших приказы стрелять по мирному населению и городской застройке ждет правовая оценка причастности к гибели граждан. Вооруженные силы Украины в воскресенье, 21 января, провели массированный артиллерийский удар по рынку в одном из районов Донецка, рассказывает о ситуации RT. По данным издания, при обстреле погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что обстрел Донецка станет одной из ключевых тем запрошенного РФ на понедельник, 22 января заседания Совбеза ООН.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить тех, кто причастен к обстрелу рынка в Донецке, приведший к гибели гражданского населения. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Всех виновных, включая отдавших приказы стрелять по мирному населению и городской застройке ждет правовая оценка причастности к гибели граждан. Вооруженные силы Украины в воскресенье, 21 января, провели массированный артиллерийский удар по рынку в одном из районов Донецка, рассказывает о ситуации RT. По данным издания, при обстреле погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что обстрел Донецка станет одной из ключевых тем запрошенного РФ на понедельник, 22 января заседания Совбеза ООН.