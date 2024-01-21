21 января 2024
20 января 2024

Бастрыкин заинтересовался делом о челябинском младенце, погибшем в утробе матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Врачей допустивших смерть плода Бастрыкин велел проверить на халатность Фото:

Глава Следственного комитета России Алексанжр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела в Челябинске о халатности врачей, действия или бездействия которых привели внутриутробной смерти плода. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Жительница Челябинска обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников, по вине которых, по ее мнению, произошла внутриутробная гибель плода ввиду несвоевременно принятых мер по родоразрешению», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Уголовное дело расследуется по факту халатности врачей. О ходе расследования будет доложено главе СК РФ Алесандру Бастрыкину.

Женщину на 41-й неделе беременности 3 января положили в ГКБ №8 города Челябинска. Первые дни ребенок чувствовал себя нормально в утробе матери, однако через несколько она почувствовала недомогание. 9 января утром УЗИ показало, что ребенок умер. Все это время мать пыталась обратить внимание врачей на свою обеспокоенность, однако врач заверила ее, что все хорошо.

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Глава Следственного комитета России Алексанжр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела в Челябинске о халатности врачей, действия или бездействия которых привели внутриутробной смерти плода. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Жительница Челябинска обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников, по вине которых, по ее мнению, произошла внутриутробная гибель плода ввиду несвоевременно принятых мер по родоразрешению», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Уголовное дело расследуется по факту халатности врачей. О ходе расследования будет доложено главе СК РФ Алесандру Бастрыкину. Женщину на 41-й неделе беременности 3 января положили в ГКБ №8 города Челябинска. Первые дни ребенок чувствовал себя нормально в утробе матери, однако через несколько она почувствовала недомогание. 9 января утром УЗИ показало, что ребенок умер. Все это время мать пыталась обратить внимание врачей на свою обеспокоенность, однако врач заверила ее, что все хорошо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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