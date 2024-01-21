Бастрыкин заинтересовался делом о челябинском младенце, погибшем в утробе матери

22 января 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Врачей допустивших смерть плода Бастрыкин велел проверить на халатность Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России Алексанжр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела в Челябинске о халатности врачей, действия или бездействия которых привели внутриутробной смерти плода. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Жительница Челябинска обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников, по вине которых, по ее мнению, произошла внутриутробная гибель плода ввиду несвоевременно принятых мер по родоразрешению», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Уголовное дело расследуется по факту халатности врачей. О ходе расследования будет доложено главе СК РФ Алесандру Бастрыкину. Женщину на 41-й неделе беременности 3 января положили в ГКБ №8 города Челябинска. Первые дни ребенок чувствовал себя нормально в утробе матери, однако через несколько она почувствовала недомогание. 9 января утром УЗИ показало, что ребенок умер. Все это время мать пыталась обратить внимание врачей на свою обеспокоенность, однако врач заверила ее, что все хорошо.

Глава Следственного комитета России Алексанжр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела в Челябинске о халатности врачей, действия или бездействия которых привели внутриутробной смерти плода. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Жительница Челябинска обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников, по вине которых, по ее мнению, произошла внутриутробная гибель плода ввиду несвоевременно принятых мер по родоразрешению», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Уголовное дело расследуется по факту халатности врачей. О ходе расследования будет доложено главе СК РФ Алесандру Бастрыкину. Женщину на 41-й неделе беременности 3 января положили в ГКБ №8 города Челябинска. Первые дни ребенок чувствовал себя нормально в утробе матери, однако через несколько она почувствовала недомогание. 9 января утром УЗИ показало, что ребенок умер. Все это время мать пыталась обратить внимание врачей на свою обеспокоенность, однако врач заверила ее, что все хорошо.