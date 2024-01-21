Бывший помощник бизнес-омбудсмена Титова решил отправиться на СВО

Первый зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров отправится добровольцем на специальную военную операцию. Об этом политик заявил у себя в Telegram.
«Сегодня утром я принял решение поехать на [СВО] защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона „Ахмат“ специального назначения», — сообщил Мирхайдаров у себя вы
Мирхайдаров родился в 1978 году. Раньше был помощником бизнес-омбудсмена Бориса Титова, занимался формированием института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Первым зампредом он стал 20 марта 2023 года.
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