Бывший помощник бизнес-омбудсмена Титова решил отправиться на СВО

22 января 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Михайдаров решил вступить в «Ахмат» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров отправится добровольцем на специальную военную операцию. Об этом политик заявил у себя в Telegram. «Сегодня утром я принял решение поехать на [СВО] защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона „Ахмат“ специального назначения», — сообщил Мирхайдаров у себя вы telegram-канале . Мирхайдаров родился в 1978 году. Раньше был помощником бизнес-омбудсмена Бориса Титова, занимался формированием института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Первым зампредом он стал 20 марта 2023 года.

Первый зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров отправится добровольцем на специальную военную операцию. Об этом политик заявил у себя в Telegram. «Сегодня утром я принял решение поехать на [СВО] защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона „Ахмат“ специального назначения», — сообщил Мирхайдаров у себя вы telegram-канале. Мирхайдаров родился в 1978 году. Раньше был помощником бизнес-омбудсмена Бориса Титова, занимался формированием института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Первым зампредом он стал 20 марта 2023 года.