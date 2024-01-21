21 января 2024

Бывший помощник бизнес-омбудсмена Титова решил отправиться на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
Михайдаров решил вступить в «Ахмат» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первый зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров отправится добровольцем на специальную военную операцию. Об этом политик заявил у себя в Telegram.

«Сегодня утром я принял решение поехать на [СВО] защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона „Ахмат“ специального назначения», — сообщил Мирхайдаров у себя вы telegram-канале.

Мирхайдаров родился в 1978 году. Раньше был помощником бизнес-омбудсмена Бориса Титова, занимался формированием института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Первым зампредом он стал 20 марта 2023 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров отправится добровольцем на специальную военную операцию. Об этом политик заявил у себя в Telegram. «Сегодня утром я принял решение поехать на [СВО] защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона „Ахмат“ специального назначения», — сообщил Мирхайдаров у себя вы telegram-канале. Мирхайдаров родился в 1978 году. Раньше был помощником бизнес-омбудсмена Бориса Титова, занимался формированием института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Первым зампредом он стал 20 марта 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...