Сбер начал защищать россиян от мошенников

«Известия»: Сбер блокирует операции граждан для защиты от мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мобильное приложение, сбербанк онлайн
Сотрудники Сбера проводят беседы с потенциальными жертвами мошенников Фото:

Сбербанк начал блокировать операции клиентов онлайн и в банкоматах, чтобы защитить их от мошенников. Также в этих целях сотрудники обязаны провести беседу с клиентом банка и убедить их не совершать сомнительные сделки.

«Клиенты Сбера начали сталкиваться с блокировками операций. Так, житель Москвы пенсионного возраста, по-прежнему работающий на солидной должности, решил снять в банкомате крупную сумму. Операция была заблокирована, а сотрудники кредитной организации привлекли его к беседе, чтобы выявить, не совершает ли он ее под влиянием мошенников», — передают «Известия».

Банк дал мужчине снять деньги со счета после того, как убедился в осознанности его действий. Уточняется, что общение с потенциальной жертвой злоумышленников происходит в несколько этапов. Так, из онлайн-формата разговор может перейти в отделение Сбера с привлечением сотрудников службы безопасности, родных, а также психолога.

Ранее Сбер уже предлагал способ защиты от злоумышленников. Так, чтобы защитить от мошенников детей или пожилых людей, операции должен был подтвердить кто-то из их родственников.

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Сбербанк начал блокировать операции клиентов онлайн и в банкоматах, чтобы защитить их от мошенников. Также в этих целях сотрудники обязаны провести беседу с клиентом банка и убедить их не совершать сомнительные сделки. «Клиенты Сбера начали сталкиваться с блокировками операций. Так, житель Москвы пенсионного возраста, по-прежнему работающий на солидной должности, решил снять в банкомате крупную сумму. Операция была заблокирована, а сотрудники кредитной организации привлекли его к беседе, чтобы выявить, не совершает ли он ее под влиянием мошенников», — передают «Известия». Банк дал мужчине снять деньги со счета после того, как убедился в осознанности его действий. Уточняется, что общение с потенциальной жертвой злоумышленников происходит в несколько этапов. Так, из онлайн-формата разговор может перейти в отделение Сбера с привлечением сотрудников службы безопасности, родных, а также психолога. Ранее Сбер уже предлагал способ защиты от злоумышленников. Так, чтобы защитить от мошенников детей или пожилых людей, операции должен был подтвердить кто-то из их родственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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