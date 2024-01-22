Сбер начал защищать россиян от мошенников

«Известия»: Сбер блокирует операции граждан для защиты от мошенников

22 января 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

Сотрудники Сбера проводят беседы с потенциальными жертвами мошенников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сбербанк начал блокировать операции клиентов онлайн и в банкоматах, чтобы защитить их от мошенников. Также в этих целях сотрудники обязаны провести беседу с клиентом банка и убедить их не совершать сомнительные сделки. «Клиенты Сбера начали сталкиваться с блокировками операций. Так, житель Москвы пенсионного возраста, по-прежнему работающий на солидной должности, решил снять в банкомате крупную сумму. Операция была заблокирована, а сотрудники кредитной организации привлекли его к беседе, чтобы выявить, не совершает ли он ее под влиянием мошенников», — передают «Известия». Банк дал мужчине снять деньги со счета после того, как убедился в осознанности его действий. Уточняется, что общение с потенциальной жертвой злоумышленников происходит в несколько этапов. Так, из онлайн-формата разговор может перейти в отделение Сбера с привлечением сотрудников службы безопасности, родных, а также психолога. Ранее Сбер уже предлагал способ защиты от злоумышленников. Так, чтобы защитить от мошенников детей или пожилых людей, операции должен был подтвердить кто-то из их родственников.

Сбербанк начал блокировать операции клиентов онлайн и в банкоматах, чтобы защитить их от мошенников. Также в этих целях сотрудники обязаны провести беседу с клиентом банка и убедить их не совершать сомнительные сделки. «Клиенты Сбера начали сталкиваться с блокировками операций. Так, житель Москвы пенсионного возраста, по-прежнему работающий на солидной должности, решил снять в банкомате крупную сумму. Операция была заблокирована, а сотрудники кредитной организации привлекли его к беседе, чтобы выявить, не совершает ли он ее под влиянием мошенников», — передают «Известия». Банк дал мужчине снять деньги со счета после того, как убедился в осознанности его действий. Уточняется, что общение с потенциальной жертвой злоумышленников происходит в несколько этапов. Так, из онлайн-формата разговор может перейти в отделение Сбера с привлечением сотрудников службы безопасности, родных, а также психолога. Ранее Сбер уже предлагал способ защиты от злоумышленников. Так, чтобы защитить от мошенников детей или пожилых людей, операции должен был подтвердить кто-то из их родственников.