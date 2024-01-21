21 января 2024
20 января 2024

В Первоуральске ребенок умер в кроватке, заваленной вещами

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, больничная палата, медицина, кроватка детская, здравоохранение, больница, детская больница, частная клиника
Ребенка завалило вещами, пока он спал Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) погибла маленькая девочка. Она умерла в своей кроватке, которую завалили одеждой. По словам знакомых, ребенок рос в неблагополучной семье.

«Мы неоднократно пытались привлечь эту семью, обращались в полицию и в органы опеки. В итоге жизнь девочки вот так прервалась. Отец заложил ее шмотками, она задохнулась в детской кроватке», — рассказала E1.RU соседка. Также она сообщила, что отец девочки злоупотреблял алкоголем, сменил множество жен, а последнюю супругу бил во время беременности.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.

Схожая история произошла в Екатеринбурге в 2022 году. Тогда 25-летний пьяный отец во сне задавил своего восьмимесячного сына.

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В Первоуральске (Свердловская область) погибла маленькая девочка. Она умерла в своей кроватке, которую завалили одеждой. По словам знакомых, ребенок рос в неблагополучной семье. «Мы неоднократно пытались привлечь эту семью, обращались в полицию и в органы опеки. В итоге жизнь девочки вот так прервалась. Отец заложил ее шмотками, она задохнулась в детской кроватке», — рассказала E1.RU соседка. Также она сообщила, что отец девочки злоупотреблял алкоголем, сменил множество жен, а последнюю супругу бил во время беременности. URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Схожая история произошла в Екатеринбурге в 2022 году. Тогда 25-летний пьяный отец во сне задавил своего восьмимесячного сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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