В Первоуральске ребенок умер в кроватке, заваленной вещами

22 января 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Ребенка завалило вещами, пока он спал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) погибла маленькая девочка. Она умерла в своей кроватке, которую завалили одеждой. По словам знакомых, ребенок рос в неблагополучной семье. «Мы неоднократно пытались привлечь эту семью, обращались в полицию и в органы опеки. В итоге жизнь девочки вот так прервалась. Отец заложил ее шмотками, она задохнулась в детской кроватке», — рассказала E1.RU соседка. Также она сообщила, что отец девочки злоупотреблял алкоголем, сменил множество жен, а последнюю супругу бил во время беременности. URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Схожая история произошла в Екатеринбурге в 2022 году. Тогда 25-летний пьяный отец во сне задавил своего восьмимесячного сына.

В Первоуральске (Свердловская область) погибла маленькая девочка. Она умерла в своей кроватке, которую завалили одеждой. По словам знакомых, ребенок рос в неблагополучной семье. «Мы неоднократно пытались привлечь эту семью, обращались в полицию и в органы опеки. В итоге жизнь девочки вот так прервалась. Отец заложил ее шмотками, она задохнулась в детской кроватке», — рассказала E1.RU соседка. Также она сообщила, что отец девочки злоупотреблял алкоголем, сменил множество жен, а последнюю супругу бил во время беременности. URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Схожая история произошла в Екатеринбурге в 2022 году. Тогда 25-летний пьяный отец во сне задавил своего восьмимесячного сына.