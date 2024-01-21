В Первоуральске ребенок умер в кроватке, заваленной вещами

В Первоуральске (Свердловская область) погибла маленькая девочка. Она умерла в своей кроватке, которую завалили одеждой. По словам знакомых, ребенок рос в неблагополучной семье.
«Мы неоднократно пытались привлечь эту семью, обращались в полицию и в органы опеки. В итоге жизнь девочки вот так прервалась. Отец заложил ее шмотками, она задохнулась в детской кроватке», — рассказала E1.RU соседка. Также она сообщила, что отец девочки злоупотреблял алкоголем, сменил множество жен, а последнюю супругу бил во время беременности.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.
Схожая история произошла в Екатеринбурге в 2022 году. Тогда 25-летний пьяный отец во сне задавил своего восьмимесячного сына.
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