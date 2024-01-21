В Тюменской области выросли цены на яйца, овощи и мясо

22 января 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Стоимость яиц выросла на 40% за год Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области за год выросли цены на яйца, овощи, мясо, сливочное масло и морепродукты. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. По данным аналитиков, в конце 2023 года наблюдалось снижение стоимости сыра и макарон. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные (на 40,9%), плодоовощная продукция (на 31,1%), мясо и птица и сахар-песок (на 15,3%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 7,9%), масло сливочное (на 6,4%), рыба и морепродукты (на 5,8%) и другие», — говорится в исследовании Тюменьстата. Также отмечается небольшой рост цен на алкоголь. Как указано в исследовании, за год в регионе подорожала мебель (на 8,8%), медикаменты (7,5%), стройматериалы (7,4%) и табачные изделия (6,6%). Кроме того, аналитики отметили рост цен на дизельное топливо на 22,4% и бензин (6,3%). Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в середине января яйца подешевели. Их минимальная стоимость уменьшилась до 97 рублей. Средняя цена десятка по Тюмени составила 133 рубля.

В Тюменской области за год выросли цены на яйца, овощи, мясо, сливочное масло и морепродукты. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. По данным аналитиков, в конце 2023 года наблюдалось снижение стоимости сыра и макарон. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные (на 40,9%), плодоовощная продукция (на 31,1%), мясо и птица и сахар-песок (на 15,3%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 7,9%), масло сливочное (на 6,4%), рыба и морепродукты (на 5,8%) и другие», — говорится в исследовании Тюменьстата. Также отмечается небольшой рост цен на алкоголь. Как указано в исследовании, за год в регионе подорожала мебель (на 8,8%), медикаменты (7,5%), стройматериалы (7,4%) и табачные изделия (6,6%). Кроме того, аналитики отметили рост цен на дизельное топливо на 22,4% и бензин (6,3%). Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в середине января яйца подешевели. Их минимальная стоимость уменьшилась до 97 рублей. Средняя цена десятка по Тюмени составила 133 рубля.