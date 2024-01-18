В Тюмени подешевели яйца

В Тюмени за неделю яйца подешевели на 2% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца

Минимальная стоимость яиц в Тюмени уменьшилась до 97 рублей. Такая цена зафиксирована в местных супермаркетах. При этом, 11 января минимальная цена десятка в городе составляла 99 рублей.

«Яйца куриные. Категория С2, 10 шт. Стоимость: 97 рублей 36 копеек», — такая цена указана в одном из сетевых супермаркетов Тюмени.

Самые дорогие яйца, которые продают в местных супермаркетах, стоят 169 рублей. Средняя стоимость десятка по Тюмени — 133 рубля.

Ранее агентство писало о том, что в октябре в тюменских продуктовых магазинах на 16% выросли цены на яйца. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса. Вслед за этим ФАС организовала проверку на тюменских птицефабриках из-за роста стоимости продукта.