В Тюмени подешевели яйца

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Яица. Тюмень , яйца, куриные яйца, яица
В Тюмени за неделю яйца подешевели на 2% Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Минимальная стоимость яиц в Тюмени уменьшилась до 97 рублей. Такая цена зафиксирована в местных супермаркетах. При этом, 11 января минимальная цена десятка в городе составляла 99 рублей.

«Яйца куриные. Категория С2, 10 шт. Стоимость: 97 рублей 36 копеек», — такая цена указана в одном из сетевых супермаркетов Тюмени.

Самые дорогие яйца, которые продают в местных супермаркетах, стоят 169 рублей. Средняя стоимость десятка по Тюмени — 133 рубля.

Ранее агентство писало о том, что в октябре в тюменских продуктовых магазинах на 16% выросли цены на яйца. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса. Вслед за этим ФАС организовала проверку на тюменских птицефабриках из-за роста стоимости продукта.

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Минимальная стоимость яиц в Тюмени уменьшилась до 97 рублей. Такая цена зафиксирована в местных супермаркетах. При этом, 11 января минимальная цена десятка в городе составляла 99 рублей. «Яйца куриные. Категория С2, 10 шт. Стоимость: 97 рублей 36 копеек», — такая цена указана в одном из сетевых супермаркетов Тюмени. Самые дорогие яйца, которые продают в местных супермаркетах, стоят 169 рублей. Средняя стоимость десятка по Тюмени — 133 рубля. Ранее агентство писало о том, что в октябре в тюменских продуктовых магазинах на 16% выросли цены на яйца. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса. Вслед за этим ФАС организовала проверку на тюменских птицефабриках из-за роста стоимости продукта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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