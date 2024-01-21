В Кургане без воды останутся десятки домов и школа

22 января 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

В нескольких домах Кургана 23 января не будет воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за работ на улице Бажова более десятка домов останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз». «В связи с врезкой водопровода по адресу: ул. Бажова,132 23 января с 09:30 до 21:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Будет работать подрядная организация. Приносим извинения за временные неудобства и просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано на сайте «Водного Союза». Сообщается, что воды не будет по следующим адресам: ул. Красномаячная, 49, 50, 62, 62А

ул.Галкинская, 49А, 53, 59А (школа №45), 71

ул. Профсоюзная, 4, 4А

пер. Песчаный 7 Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за аварии на распределительной сети без воды остался частный сектор. Без холодной воды оставался и психоневрологический диспансер.

В Кургане из-за работ на улице Бажова более десятка домов останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз». «В связи с врезкой водопровода по адресу: ул. Бажова,132 23 января с 09:30 до 21:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Будет работать подрядная организация. Приносим извинения за временные неудобства и просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано на сайте «Водного Союза». Сообщается, что воды не будет по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за аварии на распределительной сети без воды остался частный сектор. Без холодной воды оставался и психоневрологический диспансер.