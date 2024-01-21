21 января 2024
20 января 2024

В Кургане без воды останутся десятки домов и школа

© Служба новостей «URA.RU»
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В нескольких домах Кургана 23 января не будет воды Фото:

В Кургане из-за работ на улице Бажова более десятка домов останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с врезкой водопровода по адресу: ул. Бажова,132 23 января с 09:30 до 21:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Будет работать подрядная организация. Приносим извинения за временные неудобства и просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано на сайте «Водного Союза».

Сообщается, что воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Красномаячная, 49, 50, 62, 62А
  • ул.Галкинская, 49А, 53, 59А (школа №45), 71
  • ул. Профсоюзная, 4, 4А
  • пер. Песчаный 7

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за аварии на распределительной сети без воды остался частный сектор. Без холодной воды оставался и психоневрологический диспансер.

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В Кургане из-за работ на улице Бажова более десятка домов останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз». «В связи с врезкой водопровода по адресу: ул. Бажова,132 23 января с 09:30 до 21:00 будет ограничено холодное водоснабжение. Будет работать подрядная организация. Приносим извинения за временные неудобства и просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано на сайте «Водного Союза». Сообщается, что воды не будет по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за аварии на распределительной сети без воды остался частный сектор. Без холодной воды оставался и психоневрологический диспансер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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