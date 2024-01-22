В США рекомендовали проверить самолеты Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) поручило операторам самолетов Boeing проверять заглушки дверей. Такая мера последовала после того, как 7 января у судна Alaska Airlines отвалились окно и часть фюзеляжа во время полета.
«В качестве дополнительного уровня безопасности Федеральное управление гражданской авиации рекомендует операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально проверять заглушки средней двери, чтобы убедиться, что дверь надежно закреплена», — говорится в сообщении FAA. Информацию передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета отлетело окно и части фюзеляжа. После этого авиаперевозчик снял с использования все самолеты этого типа, передает RT.
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