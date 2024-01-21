21 января 2024

Свердловский омбудсмен привлек опеку из-за задохнувшегося в кроватке младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, мороков игорь
Игорь Мороков знает о трагедии, которая произошла в Первоуральске Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

В Первоуральске (Свердловская область), где погибла маленькая девочка в своей кроватке, которую отец завалил одеждой, начала работу комиссия по делам несовершеннолетних. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Очередная трагедия. Я в курсе. Работаем с Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних», — отметил детский омбудсмен Мороков.

Соседи неоднократно пытались привлечь семью, обращались в полицию и в органы опеки, но безуспешно. Отец девочки злоупотреблял алкоголем. Был несколько раз женат, а последнюю супругу бил во время беременности.

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В Первоуральске (Свердловская область), где погибла маленькая девочка в своей кроватке, которую отец завалил одеждой, начала работу комиссия по делам несовершеннолетних. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Очередная трагедия. Я в курсе. Работаем с Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних», — отметил детский омбудсмен Мороков. Соседи неоднократно пытались привлечь семью, обращались в полицию и в органы опеки, но безуспешно. Отец девочки злоупотреблял алкоголем. Был несколько раз женат, а последнюю супругу бил во время беременности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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