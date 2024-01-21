Свердловский омбудсмен привлек опеку из-за задохнувшегося в кроватке младенца

В Первоуральске (Свердловская область), где погибла маленькая девочка в своей кроватке, которую отец завалил одеждой, начала работу комиссия по делам несовершеннолетних. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«Очередная трагедия. Я в курсе. Работаем с Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних», — отметил детский омбудсмен Мороков.
Соседи неоднократно пытались привлечь семью, обращались в полицию и в органы опеки, но безуспешно. Отец девочки злоупотреблял алкоголем. Был несколько раз женат, а последнюю супругу бил во время беременности.
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