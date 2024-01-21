Топ-профессий Свердловской области, где повышали зарплату в 2023 году

В 2023 году зарплату повышали свердловчанам из сферы финансов и науки

22 января 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

32% работников добились повышения зарплаты в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У каждого третьего свердловчанина в 2023 году выросла зарплата. Чаще всего прибавку давали специалистам по управлению персоналом, строителям, производственникам, финансистам, работникам науки и образования, а вот о падении доходов заявляли медики. Об этом URA.RU рассказали представители онлайн-рекрутинга hh.ru. «32% трудоустроенных свердловчан рассказали, что в 2023 году их заработная плата увеличилась (для сравнения по России — на 30%). У 31% зарплаты не изменились. Еще 29% рассказали, что в уходящем году стали зарабатывать меньше», — пояснили в службе исследований. Также в ходе опроса выяснилось, что около 10% свердловчан получили в прошлом году повышение, среди счастливчиков — руководители (15%) и специалисты по закупкам (14%). С повышением в должности чаще всего поздравляли работников 18-24 лет и 25-34 лет, спуск по карьерной лестнице наблюдался среди людей старше 45 лет. Не так давно служба исследований hh.ru выяснила, что 75% опрошенных жителей увольнялись с работы по собственному желанию. Наиболее частой причиной становились сокращение штата, реогранизация компании и невыполнение плана.

У каждого третьего свердловчанина в 2023 году выросла зарплата. Чаще всего прибавку давали специалистам по управлению персоналом, строителям, производственникам, финансистам, работникам науки и образования, а вот о падении доходов заявляли медики. Об этом URA.RU рассказали представители онлайн-рекрутинга hh.ru. «32% трудоустроенных свердловчан рассказали, что в 2023 году их заработная плата увеличилась (для сравнения по России — на 30%). У 31% зарплаты не изменились. Еще 29% рассказали, что в уходящем году стали зарабатывать меньше», — пояснили в службе исследований. Также в ходе опроса выяснилось, что около 10% свердловчан получили в прошлом году повышение, среди счастливчиков — руководители (15%) и специалисты по закупкам (14%). С повышением в должности чаще всего поздравляли работников 18-24 лет и 25-34 лет, спуск по карьерной лестнице наблюдался среди людей старше 45 лет. Не так давно служба исследований hh.ru выяснила, что 75% опрошенных жителей увольнялись с работы по собственному желанию. Наиболее частой причиной становились сокращение штата, реогранизация компании и невыполнение плана.