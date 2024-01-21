21 января 2024

Прокуратура раскрыла, как в Первоуральске умер ребенок в кроватке

Прокуратура: ребенок в Первоуральске задохнулся под одеялом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура проверит всех, кто может быть причастен к трагедии Фото:
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В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Прокуратура начала проверку по факту смерти пятимесячной девочки в Первоуральске (Свердловская область). По одной из версий, ребенок мог задохнуться под одеялом, которым его накрыл отец, сообщает региональное ведомство.

«По предварительной информации, около 18 часов 21 января мать уложила малолетнюю дочь спать в кроватку. Так как длительное время ребенок плакал, отец ребенка укрыл его одеялом, после чего ребенок перестал плакать. Подойдя к кроватке ребенка около восьми вечера мать обнаружила, что девочка умерла», — заявили в пресс-службе.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также проверке подвергнут органы системы профилактики по работе с семьей ребенка.

Инцидент с малышкой произошел вчера, 21 января. Соседи рассказали, что отец заложил ребенка вещами, что привело к удушению. По некоторым данным, семья была неблагополучной.

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Прокуратура начала проверку по факту смерти пятимесячной девочки в Первоуральске (Свердловская область). По одной из версий, ребенок мог задохнуться под одеялом, которым его накрыл отец, сообщает региональное ведомство. «По предварительной информации, около 18 часов 21 января мать уложила малолетнюю дочь спать в кроватку. Так как длительное время ребенок плакал, отец ребенка укрыл его одеялом, после чего ребенок перестал плакать. Подойдя к кроватке ребенка около восьми вечера мать обнаружила, что девочка умерла», — заявили в пресс-службе. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также проверке подвергнут органы системы профилактики по работе с семьей ребенка. Инцидент с малышкой произошел вчера, 21 января. Соседи рассказали, что отец заложил ребенка вещами, что привело к удушению. По некоторым данным, семья была неблагополучной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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