Прокуратура раскрыла, как в Первоуральске умер ребенок в кроватке

Прокуратура начала проверку по факту смерти пятимесячной девочки в Первоуральске (Свердловская область). По одной из версий, ребенок мог задохнуться под одеялом, которым его накрыл отец, сообщает региональное ведомство.
«По предварительной информации, около 18 часов 21 января мать уложила малолетнюю дочь спать в кроватку. Так как длительное время ребенок плакал, отец ребенка укрыл его одеялом, после чего ребенок перестал плакать. Подойдя к кроватке ребенка около восьми вечера мать обнаружила, что девочка умерла», — заявили в пресс-службе.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также проверке подвергнут органы системы профилактики по работе с семьей ребенка.
Инцидент с малышкой произошел вчера, 21 января. Соседи рассказали, что отец заложил ребенка вещами, что привело к удушению. По некоторым данным, семья была неблагополучной.
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