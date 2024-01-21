21 января 2024

В Курганской области собирают подписи в поддержку конкурента Путина

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Представителям штаба Бориса Надеждина в регионе необходимо собрать подписи до 27 января Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Кургане и Шадринске собирают подписи в поддержку кандидата в президенты Бориса Надеждина, который был соратником бывшего первого заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова. Информация о сборе подписей размещена в telegram-канале «Штаб Надеждина. Курган».

«В Кургане создали предвыборный штаб по Курганской области по выдвижению кандидата в президенты — преподавателя, к. т. н. [Бориса Надеждина]. Мы собираем [подписи] и в Шадринске», — указано в сообщении. Представители штаба рассказали URA.RU, что к 22 января в регионе было собрано около 300-400 подписей. Чтобы выполнить план до 27 января включительно в области представителям штаба нужно собрать 2500 подписей.

Ранее штабы в поддержку Надеждина открыли в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Надеждин был советником Немцова, когда последний был вице-премьером. Позже Надеждина избрали депутатом Госдумы третьего созыва. Сейчас он депутат горсовета Долгопрудного. Помимо Надеждина, в сборе подписей в России участвует кандидат в президенты Владимир Путин.

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В Кургане и Шадринске собирают подписи в поддержку кандидата в президенты Бориса Надеждина, который был соратником бывшего первого заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова. Информация о сборе подписей размещена в telegram-канале «Штаб Надеждина. Курган». «В Кургане создали предвыборный штаб по Курганской области по выдвижению кандидата в президенты — преподавателя, к. т. н. [Бориса Надеждина]. Мы собираем [подписи] и в Шадринске», — указано в сообщении. Представители штаба рассказали URA.RU, что к 22 января в регионе было собрано около 300-400 подписей. Чтобы выполнить план до 27 января включительно в области представителям штаба нужно собрать 2500 подписей. Ранее штабы в поддержку Надеждина открыли в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Надеждин был советником Немцова, когда последний был вице-премьером. Позже Надеждина избрали депутатом Госдумы третьего созыва. Сейчас он депутат горсовета Долгопрудного. Помимо Надеждина, в сборе подписей в России участвует кандидат в президенты Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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