В Курганской области собирают подписи в поддержку конкурента Путина

Представителям штаба Бориса Надеждина в регионе необходимо собрать подписи до 27 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Кургане и Шадринске собирают подписи в поддержку кандидата в президенты Бориса Надеждина, который был соратником бывшего первого заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова. Информация о сборе подписей размещена в telegram-канале «Штаб Надеждина. Курган».

«В Кургане создали предвыборный штаб по Курганской области по выдвижению кандидата в президенты — преподавателя, к. т. н. [Бориса Надеждина]. Мы собираем [подписи] и в Шадринске», — указано в сообщении. Представители штаба рассказали URA.RU, что к 22 января в регионе было собрано около 300-400 подписей. Чтобы выполнить план до 27 января включительно в области представителям штаба нужно собрать 2500 подписей.

Ранее штабы в поддержку Надеждина открыли в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Надеждин был советником Немцова, когда последний был вице-премьером. Позже Надеждина избрали депутатом Госдумы третьего созыва. Сейчас он депутат горсовета Долгопрудного. Помимо Надеждина, в сборе подписей в России участвует кандидат в президенты Владимир Путин.