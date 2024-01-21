По делу о взятках в военкомате Нижневартовска проходят 12 призывников

22 января 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

В Нижневартовск СК и ОБЭП провели обыски по делу о взятках в военкомате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU СК и УМВД ХМАО официально подтвердили проведение обысков в военкомате Нижневартовска (ХМАО). Уголовное дело возбуждено о даче и получении взяток за признание ограниченно годным к прохождению военной службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах обоих ведомств. «По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района и трое сотрудников учреждений здравоохранения получали через посредника взятки от жителей Нижневартовска и Нижневартовского района за выдачу медицинских документов, которые способствовали признанию их негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. В настоящее время установлено 12 лиц, от которых обвиняемыми были получены взятки за принятие таких решений. Общая сумма полученных взяток устанавливается», — сообщают силовики. Председатель военно-врачебной комиссии (по данным источников URA.RU, это Сергей Царегородцев) заключен под стражу и время до суда проведет в СИЗО. Посреднику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, двоим медикам-фигурантам — в виде запрета на определенные действия. Прокуратура выступала координатором проверки. Военный комиссар Нижневартовска Марс Сафаров не ответил на звонок журналиста. В приемной сотрудники военкомата сообщили, что он находится на больничном. Ранее URA.RU писало об обысках в военкомате Нижневартовска. Инсайд агентства подтвердился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

СК и УМВД ХМАО официально подтвердили проведение обысков в военкомате Нижневартовска (ХМАО). Уголовное дело возбуждено о даче и получении взяток за признание ограниченно годным к прохождению военной службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах обоих ведомств. «По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района и трое сотрудников учреждений здравоохранения получали через посредника взятки от жителей Нижневартовска и Нижневартовского района за выдачу медицинских документов, которые способствовали признанию их негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы. В настоящее время установлено 12 лиц, от которых обвиняемыми были получены взятки за принятие таких решений. Общая сумма полученных взяток устанавливается», — сообщают силовики. Председатель военно-врачебной комиссии (по данным источников URA.RU, это Сергей Царегородцев) заключен под стражу и время до суда проведет в СИЗО. Посреднику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, двоим медикам-фигурантам — в виде запрета на определенные действия. Прокуратура выступала координатором проверки. Военный комиссар Нижневартовска Марс Сафаров не ответил на звонок журналиста. В приемной сотрудники военкомата сообщили, что он находится на больничном. Ранее URA.RU писало об обысках в военкомате Нижневартовска. Инсайд агентства подтвердился.