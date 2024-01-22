В Курган и Пермь не пропустили 80 килограмм импортного мяса

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На курганской границе с Казахстаном задержали партию мяса Фото:

В Курган и Пермь не пропустили 80 килограмм различного мяса из Республик Киргизия и Казахстан. Данные продукты пытались провезти без документов. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На 464 км трассы Иртыш были остановлены автомобили, которые следовали из Республики Киргизия и Казахстан в города Пермь и Курган. В автомобилях перевозили, в том числе, поднадзорные грузы (25 кг баранины, 30 кг мяса птицы (индейки), 25 кг свинины) без ветеринарных сертификатов Таможенного союза формы №2», — указано на сайте надзорного ведомства.

Сообщается, что автомобиль с «незаконным» импортным мясом остановили на российско-казахстанской границе в пункте «Петухово». С перевозчиком груза провели разъяснительную беседу. Саму продукции сотрудники Россельхознадзора решили вернуть в пункты отправления.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе задерживали партию казахстанской редиски. В документах, которые прилагались к грузу, находились нарушения.

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В Курган и Пермь не пропустили 80 килограмм различного мяса из Республик Киргизия и Казахстан. Данные продукты пытались провезти без документов. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На 464 км трассы Иртыш были остановлены автомобили, которые следовали из Республики Киргизия и Казахстан в города Пермь и Курган. В автомобилях перевозили, в том числе, поднадзорные грузы (25 кг баранины, 30 кг мяса птицы (индейки), 25 кг свинины) без ветеринарных сертификатов Таможенного союза формы №2», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что автомобиль с «незаконным» импортным мясом остановили на российско-казахстанской границе в пункте «Петухово». С перевозчиком груза провели разъяснительную беседу. Саму продукции сотрудники Россельхознадзора решили вернуть в пункты отправления. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе задерживали партию казахстанской редиски. В документах, которые прилагались к грузу, находились нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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