В Курган и Пермь не пропустили 80 килограмм импортного мяса

22 января 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

На курганской границе с Казахстаном задержали партию мяса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курган и Пермь не пропустили 80 килограмм различного мяса из Республик Киргизия и Казахстан. Данные продукты пытались провезти без документов. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На 464 км трассы Иртыш были остановлены автомобили, которые следовали из Республики Киргизия и Казахстан в города Пермь и Курган. В автомобилях перевозили, в том числе, поднадзорные грузы (25 кг баранины, 30 кг мяса птицы (индейки), 25 кг свинины) без ветеринарных сертификатов Таможенного союза формы №2», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что автомобиль с «незаконным» импортным мясом остановили на российско-казахстанской границе в пункте «Петухово». С перевозчиком груза провели разъяснительную беседу. Саму продукции сотрудники Россельхознадзора решили вернуть в пункты отправления. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе задерживали партию казахстанской редиски. В документах, которые прилагались к грузу, находились нарушения.

В Курган и Пермь не пропустили 80 килограмм различного мяса из Республик Киргизия и Казахстан. Данные продукты пытались провезти без документов. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На 464 км трассы Иртыш были остановлены автомобили, которые следовали из Республики Киргизия и Казахстан в города Пермь и Курган. В автомобилях перевозили, в том числе, поднадзорные грузы (25 кг баранины, 30 кг мяса птицы (индейки), 25 кг свинины) без ветеринарных сертификатов Таможенного союза формы №2», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что автомобиль с «незаконным» импортным мясом остановили на российско-казахстанской границе в пункте «Петухово». С перевозчиком груза провели разъяснительную беседу. Саму продукции сотрудники Россельхознадзора решили вернуть в пункты отправления. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе задерживали партию казахстанской редиски. В документах, которые прилагались к грузу, находились нарушения.