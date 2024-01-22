Опубликованы первые кадры россиян, выживших в Афганистане. Фото, видео

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , самолет
СМИ опубликовали фото с выжившими после крушения самолета в Афганистане Фото:
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В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

В интернете появились фото выживших после крушения пассажирского российского самолета Falcon 10 в горах Афганистана 21 января. Кадры опубликовали афганистанские СМИ.

На фото изображены трое россиян, выживших при авиакатастрофе. Также есть видео, на котором показано то, что осталось от самолета.

Самолет, летевший из Таиланда в Москву, потерпел крушение в Афганистане. Сообщалось, что из шести человек на борту выжили четверо.

Фото:

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В интернете появились фото выживших после крушения пассажирского российского самолета Falcon 10 в горах Афганистана 21 января. Кадры опубликовали афганистанские СМИ. На фото изображены трое россиян, выживших при авиакатастрофе. Также есть видео, на котором показано то, что осталось от самолета. Самолет, летевший из Таиланда в Москву, потерпел крушение в Афганистане. Сообщалось, что из шести человек на борту выжили четверо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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