СМИ опубликовали фото с выжившими после крушения самолета в Афганистане
В интернете появились фото выживших после крушения пассажирского российского самолета Falcon 10 в горах Афганистана 21 января. Кадры опубликовали афганистанские СМИ.
На фото изображены трое россиян, выживших при авиакатастрофе. Также есть видео, на котором показано то, что осталось от самолета.
Самолет, летевший из Таиланда в Москву, потерпел крушение в Афганистане. Сообщалось, что из шести человек на борту выжили четверо.
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