Происшествия Опубликованы первые кадры россиян, выживших в Афганистане. Фото, видео 22 января 2024 в 11:28 Размер текста - 17 + СМИ опубликовали фото с выжившими после крушения самолета в Афганистане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту В интернете появились фото выживших после крушения пассажирского российского самолета Falcon 10 в горах Афганистана 21 января. Кадры опубликовали афганистанские СМИ. На фото изображены трое россиян, выживших при авиакатастрофе. Также есть видео, на котором показано то, что осталось от самолета. Самолет, летевший из Таиланда в Москву, потерпел крушение в Афганистане. Сообщалось, что из шести человек на борту выжили четверо. Фото: Hurriyet News В интернете появились фото выживших после крушения пассажирского российского самолета Falcon 10 в горах Афганистана 21 января. Кадры опубликовали афганистанские СМИ. На фото изображены трое россиян, выживших при авиакатастрофе. Также есть видео, на котором показано то, что осталось от самолета. Самолет, летевший из Таиланда в Москву, потерпел крушение в Афганистане. Сообщалось, что из шести человек на борту выжили четверо. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям