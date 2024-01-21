В ЯНАО объявили конкурс на должность председателя районного суда

В Ямальском районе ищут судью, способного возглавит районный суд
Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявила конкурс на соискание вакантной должности председателя Ямальского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента.
«Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантной должности: председателя Ямальского районного суда. Последний день приема документов — 12 февраля», — сообщает пресс-служба окружного УСД на официальном сайте.
Ранее квалификационная коллегия объявила конкурс на пост председателя в городских судах Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги. Заявки от соискателей принимаются также, до 12 февраля.
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