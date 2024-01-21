21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

В ЯНАО объявили конкурс на должность председателя районного суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардейца, сбившего ребенка. Курган, судебное заседание, судья, суд
В Ямальском районе ищут судью, способного возглавит районный суд Фото:

Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявила конкурс на соискание вакантной должности председателя Ямальского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента.

«Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантной должности: председателя Ямальского районного суда. Последний день приема документов — 12 февраля», — сообщает пресс-служба окружного УСД на официальном сайте.

Ранее квалификационная коллегия объявила конкурс на пост председателя в городских судах Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги. Заявки от соискателей принимаются также, до 12 февраля.

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Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявила конкурс на соискание вакантной должности председателя Ямальского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента. «Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантной должности: председателя Ямальского районного суда. Последний день приема документов — 12 февраля», — сообщает пресс-служба окружного УСД на официальном сайте. Ранее квалификационная коллегия объявила конкурс на пост председателя в городских судах Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги. Заявки от соискателей принимаются также, до 12 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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