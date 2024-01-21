Появились кадры из квартиры в Первоуральске, где малышка задохнулась в кроватке. Фото, видео

22 января 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Ребенок пролежал мертвым в кроватке от 5 до 10 часов, прежде чем это заметили родители (архивное фото) Фото: читатель URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Кроватка, в которой задохнулась пятимесячная малышка в Первоуральске (Свердловская область), до сих завалена грудой вещей. Кадрами с места трагедии с URA.RU поделился читатель. По одной из версий, ребенок умер от недостатка кислорода, заваленный тряпьем. Как видно по кадрам из злополучной квартиры, детская кроватка до сих пор завалена кучей вещей. В жилище царит беспорядок. Между тем, в кроватке девочки есть мягкие бортики — видимо, родители пытались создать уют для маленького ребенка. Пятимесячная девочка была найдена мертвой в своей кроватке. Как рассказывали соседи, малышка умерла, задохнувшись под «шмотками, которыми ее заложил отец». Делом занимаются следственный комитет, полиция и прокуратура. Последняя сообщала, что ребенка мертвым нашла мать. Перед этим девочка долго плакала, и отец укрыл ее одеялом, после чего плач стих. Предположительно, девочка задохнулась под кучей тряпья, которой ее укрыли Фото: читатель URA.RU

Кроватка, в которой задохнулась пятимесячная малышка в Первоуральске (Свердловская область), до сих завалена грудой вещей. Кадрами с места трагедии с URA.RU поделился читатель. По одной из версий, ребенок умер от недостатка кислорода, заваленный тряпьем. Как видно по кадрам из злополучной квартиры, детская кроватка до сих пор завалена кучей вещей. В жилище царит беспорядок. Между тем, в кроватке девочки есть мягкие бортики — видимо, родители пытались создать уют для маленького ребенка. Пятимесячная девочка была найдена мертвой в своей кроватке. Как рассказывали соседи, малышка умерла, задохнувшись под «шмотками, которыми ее заложил отец». Делом занимаются следственный комитет, полиция и прокуратура. Последняя сообщала, что ребенка мертвым нашла мать. Перед этим девочка долго плакала, и отец укрыл ее одеялом, после чего плач стих.