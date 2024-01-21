21 января 2024

Появились кадры из квартиры в Первоуральске, где малышка задохнулась в кроватке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок пролежал мертвым в кроватке от 5 до 10 часов, прежде чем это заметили родители (архивное фото)
Ребенок пролежал мертвым в кроватке от 5 до 10 часов, прежде чем это заметили родители (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Кроватка, в которой задохнулась пятимесячная малышка в Первоуральске (Свердловская область), до сих завалена грудой вещей. Кадрами с места трагедии с URA.RU поделился читатель. По одной из версий, ребенок умер от недостатка кислорода, заваленный тряпьем.

Как видно по кадрам из злополучной квартиры, детская кроватка до сих пор завалена кучей вещей. В жилище царит беспорядок. Между тем, в кроватке девочки есть мягкие бортики — видимо, родители пытались создать уют для маленького ребенка.

Пятимесячная девочка была найдена мертвой в своей кроватке. Как рассказывали соседи, малышка умерла, задохнувшись под «шмотками, которыми ее заложил отец». Делом занимаются следственный комитет, полиция и прокуратура. Последняя сообщала, что ребенка мертвым нашла мать. Перед этим девочка долго плакала, и отец укрыл ее одеялом, после чего плач стих.

Предположительно, девочка задохнулась под кучей тряпья, которой ее укрыли
Предположительно, девочка задохнулась под кучей тряпья, которой ее укрыли
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Кроватка, в которой задохнулась пятимесячная малышка в Первоуральске (Свердловская область), до сих завалена грудой вещей. Кадрами с места трагедии с URA.RU поделился читатель. По одной из версий, ребенок умер от недостатка кислорода, заваленный тряпьем. Как видно по кадрам из злополучной квартиры, детская кроватка до сих пор завалена кучей вещей. В жилище царит беспорядок. Между тем, в кроватке девочки есть мягкие бортики — видимо, родители пытались создать уют для маленького ребенка. Пятимесячная девочка была найдена мертвой в своей кроватке. Как рассказывали соседи, малышка умерла, задохнувшись под «шмотками, которыми ее заложил отец». Делом занимаются следственный комитет, полиция и прокуратура. Последняя сообщала, что ребенка мертвым нашла мать. Перед этим девочка долго плакала, и отец укрыл ее одеялом, после чего плач стих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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