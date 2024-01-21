Кроватка, в которой задохнулась пятимесячная малышка в Первоуральске (Свердловская область), до сих завалена грудой вещей. Кадрами с места трагедии с URA.RU поделился читатель. По одной из версий, ребенок умер от недостатка кислорода, заваленный тряпьем.
Как видно по кадрам из злополучной квартиры, детская кроватка до сих пор завалена кучей вещей. В жилище царит беспорядок. Между тем, в кроватке девочки есть мягкие бортики — видимо, родители пытались создать уют для маленького ребенка.
Пятимесячная девочка была найдена мертвой в своей кроватке. Как рассказывали соседи, малышка умерла, задохнувшись под «шмотками, которыми ее заложил отец». Делом занимаются следственный комитет, полиция и прокуратура. Последняя сообщала, что ребенка мертвым нашла мать. Перед этим девочка долго плакала, и отец укрыл ее одеялом, после чего плач стих.
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