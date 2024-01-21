21 января 2024
20 января 2024

В Тюмени взлетели цены на бананы

Стоимость бананов в Тюмени доходит до 200 рублей за килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в продуктовых магазинах. Тюмень, бананы
Бананы начали дорожать в Тюмени после новогодних праздников Фото:

В тюменских супермаркетах взлетели цены на бананы. В некоторых магазинах стоимость приблизилась к 200 рублям. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Бананы, 1 килограмм. Стоимость: 185 рублей, 70 копеек», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов.

Самые дешевые в Тюмени бананы продаются по 119 рублей за килограмм. Средняя цена по городу — 152 рубля.

Корреспондент агентства обратился за комментарием к директору одного из крупных супермаркетов Тюмени. Собеседница URA.RU сообщила, что стоимость бананов выросла после новогодних праздников. «После праздников бананы, конечно, сильно взлетели. Продавали по 98 рублей за килограмм, сейчас 159 и выше», — сообщила тюменка.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выросли цены на овощи и мясо. Сильнее всего увеличилась стоимость на плодоовощную продукцию (на 31,1%).

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменских супермаркетах взлетели цены на бананы. В некоторых магазинах стоимость приблизилась к 200 рублям. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Бананы, 1 килограмм. Стоимость: 185 рублей, 70 копеек», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов. Самые дешевые в Тюмени бананы продаются по 119 рублей за килограмм. Средняя цена по городу — 152 рубля. Корреспондент агентства обратился за комментарием к директору одного из крупных супермаркетов Тюмени. Собеседница URA.RU сообщила, что стоимость бананов выросла после новогодних праздников. «После праздников бананы, конечно, сильно взлетели. Продавали по 98 рублей за килограмм, сейчас 159 и выше», — сообщила тюменка. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выросли цены на овощи и мясо. Сильнее всего увеличилась стоимость на плодоовощную продукцию (на 31,1%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...