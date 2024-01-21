В Тюмени взлетели цены на бананы

В тюменских супермаркетах взлетели цены на бананы. В некоторых магазинах стоимость приблизилась к 200 рублям. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.
«Бананы, 1 килограмм. Стоимость: 185 рублей, 70 копеек», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов.
Самые дешевые в Тюмени бананы продаются по 119 рублей за килограмм. Средняя цена по городу — 152 рубля.
Корреспондент агентства обратился за комментарием к директору одного из крупных супермаркетов Тюмени. Собеседница URA.RU сообщила, что стоимость бананов выросла после новогодних праздников. «После праздников бананы, конечно, сильно взлетели. Продавали по 98 рублей за килограмм, сейчас 159 и выше», — сообщила тюменка.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выросли цены на овощи и мясо. Сильнее всего увеличилась стоимость на плодоовощную продукцию (на 31,1%).
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