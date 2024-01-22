Трепова* выступила в суде с последним словом

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Приговор Дарье Треповой будет оглашен 25 января Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) выступила с последним словом на заседании суда перед оглашением приговора. Она заявила, что не желала смерти военкору Владлену Татарскому, когда передавала ему статуэтку со взрывчаткой.

«До теракта я не знала, кто такой Владлен Татарский. Но, познакомившись с ним, я увидела добродушного и искреннего человека. И я не хотела ему смерти. Я думала, что внутри статуэтки — прослушка, но не бомба», — сказала Трепова на заседании, передает telegram-канал Shot.

Также она сожалеет, что ее доверчивость привела к таким последствиям. Девушка призвала суд отправить дело на доследование.

Гособвинение запросило наказание для Треповой в виде 28 лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Приговор будет оглашен 25 января.

Военкор Татарский погиб в апреле 2023 года во время творческого вечера в Санкт-Петербурге. Трепова передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой.

*Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) выступила с последним словом на заседании суда перед оглашением приговора. Она заявила, что не желала смерти военкору Владлену Татарскому, когда передавала ему статуэтку со взрывчаткой. «До теракта я не знала, кто такой Владлен Татарский. Но, познакомившись с ним, я увидела добродушного и искреннего человека. И я не хотела ему смерти. Я думала, что внутри статуэтки — прослушка, но не бомба», — сказала Трепова на заседании, передает telegram-канал Shot. Также она сожалеет, что ее доверчивость привела к таким последствиям. Девушка призвала суд отправить дело на доследование. Гособвинение запросило наказание для Треповой в виде 28 лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Приговор будет оглашен 25 января. Военкор Татарский погиб в апреле 2023 года во время творческого вечера в Санкт-Петербурге. Трепова передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. *Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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