Трепова* выступила в суде с последним словом

22 января 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Приговор Дарье Треповой будет оглашен 25 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) выступила с последним словом на заседании суда перед оглашением приговора. Она заявила, что не желала смерти военкору Владлену Татарскому, когда передавала ему статуэтку со взрывчаткой. «До теракта я не знала, кто такой Владлен Татарский. Но, познакомившись с ним, я увидела добродушного и искреннего человека. И я не хотела ему смерти. Я думала, что внутри статуэтки — прослушка, но не бомба», — сказала Трепова на заседании, передает telegram-канал Shot. Также она сожалеет, что ее доверчивость привела к таким последствиям. Девушка призвала суд отправить дело на доследование. Гособвинение запросило наказание для Треповой в виде 28 лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Приговор будет оглашен 25 января. Военкор Татарский погиб в апреле 2023 года во время творческого вечера в Санкт-Петербурге. Трепова передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. *Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) выступила с последним словом на заседании суда перед оглашением приговора. Она заявила, что не желала смерти военкору Владлену Татарскому, когда передавала ему статуэтку со взрывчаткой. «До теракта я не знала, кто такой Владлен Татарский. Но, познакомившись с ним, я увидела добродушного и искреннего человека. И я не хотела ему смерти. Я думала, что внутри статуэтки — прослушка, но не бомба», — сказала Трепова на заседании, передает telegram-канал Shot. Также она сожалеет, что ее доверчивость привела к таким последствиям. Девушка призвала суд отправить дело на доследование. Гособвинение запросило наказание для Треповой в виде 28 лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Приговор будет оглашен 25 января. Военкор Татарский погиб в апреле 2023 года во время творческого вечера в Санкт-Петербурге. Трепова передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. *Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов