Трепова* выступила в суде с последним словом

Дарья Трепова (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) выступила с последним словом на заседании суда перед оглашением приговора. Она заявила, что не желала смерти военкору Владлену Татарскому, когда передавала ему статуэтку со взрывчаткой.
«До теракта я не знала, кто такой Владлен Татарский. Но, познакомившись с ним, я увидела добродушного и искреннего человека. И я не хотела ему смерти. Я думала, что внутри статуэтки — прослушка, но не бомба», — сказала Трепова на заседании, передает telegram-канал Shot.
Также она сожалеет, что ее доверчивость привела к таким последствиям. Девушка призвала суд отправить дело на доследование.
Гособвинение запросило наказание для Треповой в виде 28 лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Приговор будет оглашен 25 января.
Военкор Татарский погиб в апреле 2023 года во время творческого вечера в Санкт-Петербурге. Трепова передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой.
*Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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