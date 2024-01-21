В Перми взлетели цены на квартиры-невелички

В Перми цены на малогабаритные квартиры выросли на 21%

22 января 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Цены на маленькие квартиры растут быстрее, чем на обычные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За 2023 год в Перми выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 32 квадратных метра. В среднем такая недвижимость стала дороже на 21%. Об этом URA.RU сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». «Квадратный метр малогабариток на вторичном рынке в Перми за год вырос на 25,8%. Средний лот сейчас стоит на 21% больше — 2,9 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что небольшие квартиры быстро растут в цене, потому что являются ликвидным товаром. Их покупают не только для жизни, но и для сдачи в аренду. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» отметил, что стоимость квадратного метра квартир-невеличек обогнал по росту обычное жилье. Ранее URA.RU рассказало, какую недвижимость выгодно покупать в Перми в 2024 году. Риелторы считают, что лучше строить частные дома.

За 2023 год в Перми выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 32 квадратных метра. В среднем такая недвижимость стала дороже на 21%. Об этом URA.RU сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». «Квадратный метр малогабариток на вторичном рынке в Перми за год вырос на 25,8%. Средний лот сейчас стоит на 21% больше — 2,9 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что небольшие квартиры быстро растут в цене, потому что являются ликвидным товаром. Их покупают не только для жизни, но и для сдачи в аренду. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» отметил, что стоимость квадратного метра квартир-невеличек обогнал по росту обычное жилье. Ранее URA.RU рассказало, какую недвижимость выгодно покупать в Перми в 2024 году. Риелторы считают, что лучше строить частные дома.