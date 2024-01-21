21 января 2024

В Перми взлетели цены на квартиры-невелички

В Перми цены на малогабаритные квартиры выросли на 21%
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, спальня, новая квартира
Цены на маленькие квартиры растут быстрее, чем на обычные Фото:

За 2023 год в Перми выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 32 квадратных метра. В среднем такая недвижимость стала дороже на 21%. Об этом URA.RU сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».

«Квадратный метр малогабариток на вторичном рынке в Перми за год вырос на 25,8%. Средний лот сейчас стоит на 21% больше — 2,9 млн рублей», — сказано в исследовании.

Уточняется, что небольшие квартиры быстро растут в цене, потому что являются ликвидным товаром. Их покупают не только для жизни, но и для сдачи в аренду. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» отметил, что стоимость квадратного метра квартир-невеличек обогнал по росту обычное жилье.

Ранее URA.RU рассказало, какую недвижимость выгодно покупать в Перми в 2024 году. Риелторы считают, что лучше строить частные дома.

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За 2023 год в Перми выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 32 квадратных метра. В среднем такая недвижимость стала дороже на 21%. Об этом URA.RU сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». «Квадратный метр малогабариток на вторичном рынке в Перми за год вырос на 25,8%. Средний лот сейчас стоит на 21% больше — 2,9 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что небольшие квартиры быстро растут в цене, потому что являются ликвидным товаром. Их покупают не только для жизни, но и для сдачи в аренду. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» отметил, что стоимость квадратного метра квартир-невеличек обогнал по росту обычное жилье. Ранее URA.RU рассказало, какую недвижимость выгодно покупать в Перми в 2024 году. Риелторы считают, что лучше строить частные дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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