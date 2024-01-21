В Перми взлетели цены на квартиры-невелички

За 2023 год в Перми выросли цены на квартиры, площадь которых не превышает 32 квадратных метра. В среднем такая недвижимость стала дороже на 21%. Об этом URA.RU сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».
«Квадратный метр малогабариток на вторичном рынке в Перми за год вырос на 25,8%. Средний лот сейчас стоит на 21% больше — 2,9 млн рублей», — сказано в исследовании.
Уточняется, что небольшие квартиры быстро растут в цене, потому что являются ликвидным товаром. Их покупают не только для жизни, но и для сдачи в аренду. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» отметил, что стоимость квадратного метра квартир-невеличек обогнал по росту обычное жилье.
Ранее URA.RU рассказало, какую недвижимость выгодно покупать в Перми в 2024 году. Риелторы считают, что лучше строить частные дома.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.