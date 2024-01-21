21 января 2024

В Екатеринбурге с опозданием отремонтируют музей, который обещали сделать к 300-летию города

В Екатеринбурге «Дом Метенкова» закрыли на ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь музеев - 2022. Екатеринбург, дом метенкова
Музей «Дом Метенкова» откроет свои двери либо к Новому году, либо в 2025 году Фото:

В Екатеринбурге на год закрывается фотографический музей «Дом Метенкова», который планировали отреставрировать к 300-летию города. В планах привести в порядок инженерные системы, канализацию, немного изменить формат выставочной площадки и сделать систему видеонаблюдения. Об этом на закрытии здания рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

«Мы рассчитываем к концу 2024 года закончить работы, а в начале 2025 года вернемся в обновленное помещение. Проведем замену инженерной системы, сигнализации, добавим видеонаблюдение, но будет серьезное внимание уделено объемно-планировочным решениям — строители планируют отреставрировать все стены здания», — объяснил Пушкарев. На все это из муниципального бюджета потратят около 20 млн рублей.

После открытия здания на площадке представят большую экспозицию, которую посвятят уральскому фотографу Вениамину Метенкову. Также в музее выставят больше его фото и оригинальной техники. Пока музей временно переехал в дом Маклецкого на Тургенева, 15.

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В Екатеринбурге на год закрывается фотографический музей «Дом Метенкова», который планировали отреставрировать к 300-летию города. В планах привести в порядок инженерные системы, канализацию, немного изменить формат выставочной площадки и сделать систему видеонаблюдения. Об этом на закрытии здания рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. «Мы рассчитываем к концу 2024 года закончить работы, а в начале 2025 года вернемся в обновленное помещение. Проведем замену инженерной системы, сигнализации, добавим видеонаблюдение, но будет серьезное внимание уделено объемно-планировочным решениям — строители планируют отреставрировать все стены здания», — объяснил Пушкарев. На все это из муниципального бюджета потратят около 20 млн рублей. После открытия здания на площадке представят большую экспозицию, которую посвятят уральскому фотографу Вениамину Метенкову. Также в музее выставят больше его фото и оригинальной техники. Пока музей временно переехал в дом Маклецкого на Тургенева, 15.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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