В Екатеринбурге с опозданием отремонтируют музей, который обещали сделать к 300-летию города

В Екатеринбурге «Дом Метенкова» закрыли на ремонт

22 января 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Музей «Дом Метенкова» откроет свои двери либо к Новому году, либо в 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на год закрывается фотографический музей «Дом Метенкова», который планировали отреставрировать к 300-летию города. В планах привести в порядок инженерные системы, канализацию, немного изменить формат выставочной площадки и сделать систему видеонаблюдения. Об этом на закрытии здания рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. «Мы рассчитываем к концу 2024 года закончить работы, а в начале 2025 года вернемся в обновленное помещение. Проведем замену инженерной системы, сигнализации, добавим видеонаблюдение, но будет серьезное внимание уделено объемно-планировочным решениям — строители планируют отреставрировать все стены здания», — объяснил Пушкарев. На все это из муниципального бюджета потратят около 20 млн рублей. После открытия здания на площадке представят большую экспозицию, которую посвятят уральскому фотографу Вениамину Метенкову. Также в музее выставят больше его фото и оригинальной техники. Пока музей временно переехал в дом Маклецкого на Тургенева, 15.

В Екатеринбурге на год закрывается фотографический музей «Дом Метенкова», который планировали отреставрировать к 300-летию города. В планах привести в порядок инженерные системы, канализацию, немного изменить формат выставочной площадки и сделать систему видеонаблюдения. Об этом на закрытии здания рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. «Мы рассчитываем к концу 2024 года закончить работы, а в начале 2025 года вернемся в обновленное помещение. Проведем замену инженерной системы, сигнализации, добавим видеонаблюдение, но будет серьезное внимание уделено объемно-планировочным решениям — строители планируют отреставрировать все стены здания», — объяснил Пушкарев. На все это из муниципального бюджета потратят около 20 млн рублей. После открытия здания на площадке представят большую экспозицию, которую посвятят уральскому фотографу Вениамину Метенкову. Также в музее выставят больше его фото и оригинальной техники. Пока музей временно переехал в дом Маклецкого на Тургенева, 15.