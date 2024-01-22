Песков: в Кремле не знают, как Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине

22 января 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Песков (на фото) заявил, что никаких контактов Трампа с российскими дипломатами не было Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не знают, какими методами экс-президент США Дональд Трамп хочет завершить специальную военную операцию. Контактов с российской стороной на этот счет не было. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У нас нет понимания как это может быть осуществлено. Никаких контактов не было», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение он выразил в связи с тем, что у России есть ядерное вооружение.

В Кремле не знают, какими методами экс-президент США Дональд Трамп хочет завершить специальную военную операцию. Контактов с российской стороной на этот счет не было. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У нас нет понимания как это может быть осуществлено. Никаких контактов не было», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение он выразил в связи с тем, что у России есть ядерное вооружение.