Песков: в Кремле не знают, как Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков (на фото) заявил, что никаких контактов Трампа с российскими дипломатами не было Фото:

В Кремле не знают, какими методами экс-президент США Дональд Трамп хочет завершить специальную военную операцию. Контактов с российской стороной на этот счет не было. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас нет понимания как это может быть осуществлено. Никаких контактов не было», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение он выразил в связи с тем, что у России есть ядерное вооружение.

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В Кремле не знают, какими методами экс-президент США Дональд Трамп хочет завершить специальную военную операцию. Контактов с российской стороной на этот счет не было. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У нас нет понимания как это может быть осуществлено. Никаких контактов не было», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение он выразил в связи с тем, что у России есть ядерное вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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