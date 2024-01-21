Тюменский микрорайон остался без горячей воды и отопления

В Тюмени Восточный микрорайон остался без горячей воды и отопления. Причиной отключения стала замена элемента тепловой сети. Об этом сообщил заместитель главного инженера компании «УСТЭК» Сергей Мозгонов.
«Сегодня погода позволила нам провести работы, необходимые для нормального теплоснабжения большого количества потребителей. Ориентировочное время завершения работ — до 2 часов ночи. В настоящее время мы проводим демонтаж элемента на замену: вырезаем старый сальниковый компенсатор и ставим новый», — приводит мэрия слова Мозгонова.
По окончании работ специалисты начнут поэтапно включать тепло в домах. Отмечается, что компания проводит в течение года анализ повреждаемости участок сети. Все инциденты ставятся в план ремонта в приоритетном порядке.
Ранее URA.RU писало, что тепло отключили ночью 22 января. Сейчас нет горячей воды в домах на улицах Боровской, Бунина, Станционной, Таллинской, Широтной, Энергостроителей, Моторостроителей, Федининского, Шарова, Житкова и других.
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