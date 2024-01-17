В Круглянской школе возникли проблемы с новой системой отопления Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Круглянскую школу Звериноголовского округа не могут открыть после капремонта из-за проблем с новой системой отопления и строительными недочетами. Также на стенах здания появились трещины, рассказал URA.RU депутат Звериноголовской думы Владимир Кочеулов, побывавший на объекте по просьбе родителей учеников.

«Я выехал в Круглянскую школу после обращения родителей учеников, обеспокоенных затяжным капремонтом. Здесь масса недочетов. Подрядчик из Омска смонтировал систему отопления с нарушением проекта: все батареи завоздушены, тепла в школе нет. Школу должны были сдать 31 декабря 2023 года. Подрядчик получил деньги за новую систему отопления — 9,5 млн рублей, уехал и на связь не выходит. На объекте остался субподрядчик по другим видам работ», — рассказал Кочеулов.

Депутат заметил, что на стенах школы появились трещины. Он предполагает, что из системы отопления идет утечка горячей воды. Также он не исключает, что трещины могли появиться из-за дополнительной нагрузки на фундамент здания: старый деревянный пол заменили на бетон и плитку. Новые пластиковые окна в школе промерзли, на одном окне разбито стекло, установлена деформированная пластиковая дверь, местами торчит арматура. «Ремонт нужно переделывать. Присутствовавшие со мной на объекте представители окружной администрации отметили, что обратятся с претензиями к подрядчику», — сказал Кочеулов. Сам депутат намерен поднять вопрос о некачественном ремонте школы на заседании окружной думы.

В департаменте образования Курганской области ранее пояснили, что ремонт в Круглянской школе был завершен. Однако выявлены дополнительные замечания, которые подрядчик в данный момент устраняет. В адрес теплоснабжающей организации ООО «Огонек» подготовлено письмо с требованием устранить нарушения, связанных с подачей тепла в здание школы. На время устранения замечаний занятия для детей организованы в приспособленных помещениях, где созданы все условия для обучения.

В сентябре 2023 года в Щучанском округе Курганской области также возникли проблемы с завершением капремонта Сухоборской школы. Выяснилось, что чиновники не внесли в проект замену старой электропроводки.

Трещины на стенах здания Круглянской школы Звериноголовского округа заметили после капремонта Фото: предоставил Владимир Кочеулов

Фото: предоставил Владимир Кочеулов

Депутат Звериноголовской думы Владимир Кочеулов считает, что систему отопления нужно переделать Фото: предоставил Владимир Кочеулов

Все батареи в Круглянской школе холодные, хотя в здание подано отопление Фото: предоставил Владимир Кочеулов