Суд заочно арестовал разыскиваемого блогера за дискредитацию ВС РФ

Суд заочно арестовал блогера Александра Шпака за дискредитацию ВС РФ

22 января 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Александр Шпак разыскивается МВД РФ Фото: Соцсети Александра Шпака Московский суд заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в суде. Ранее мужчину объявило в розыск МВД РФ. «Суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о распространении дискредитирующей информации о ВС РФ», — рассказали в суде. Информацию передает ТАСС. Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Шпака в розыск за уголовное преступление. В августе 2023 года на него завели шесть протоколов за дискредитацию, однако блогер не прекратил распространять информацию, дискредитирующую армию России.

Московский суд заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в суде. Ранее мужчину объявило в розыск МВД РФ. «Суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о распространении дискредитирующей информации о ВС РФ», — рассказали в суде. Информацию передает ТАСС. Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Шпака в розыск за уголовное преступление. В августе 2023 года на него завели шесть протоколов за дискредитацию, однако блогер не прекратил распространять информацию, дискредитирующую армию России.