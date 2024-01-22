Суд заочно арестовал разыскиваемого блогера за дискредитацию ВС РФ

Суд заочно арестовал блогера Александра Шпака за дискредитацию ВС РФ
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Александр Шпак разыскивается МВД РФ Фото:

Московский суд заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в суде. Ранее мужчину объявило в розыск МВД РФ.

«Суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о распространении дискредитирующей информации о ВС РФ», — рассказали в суде. Информацию передает ТАСС.

Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Шпака в розыск за уголовное преступление. В августе 2023 года на него завели шесть протоколов за дискредитацию, однако блогер не прекратил распространять информацию, дискредитирующую армию России.

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Московский суд заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в суде. Ранее мужчину объявило в розыск МВД РФ. «Суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о распространении дискредитирующей информации о ВС РФ», — рассказали в суде. Информацию передает ТАСС. Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Шпака в розыск за уголовное преступление. В августе 2023 года на него завели шесть протоколов за дискредитацию, однако блогер не прекратил распространять информацию, дискредитирующую армию России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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