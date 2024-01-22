Суд заочно арестовал разыскиваемого блогера за дискредитацию ВС РФ

Александр Шпак разыскивается МВД РФ
Московский суд заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в суде. Ранее мужчину объявило в розыск МВД РФ.
«Суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о распространении дискредитирующей информации о ВС РФ», — рассказали в суде. Информацию передает ТАСС.
Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Шпака в розыск за уголовное преступление. В августе 2023 года на него завели шесть протоколов за дискредитацию, однако блогер не прекратил распространять информацию, дискредитирующую армию России.
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