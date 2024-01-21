Топ-5 товаров ЯНАО, подорожавших за первые две недели 2024 года

В лидерах подорожания у ямальских дискаунтеров остаются яйца, овощи и фрукты

В ЯНАО подорожали яйца, белокочанная капуста, мороженная рыба, вермишель и яблоки Фото: Илья Московец © URA.RU

За первые две недели нового года в ЯНАО больше всего подорожали яйца, белокочанная капуста, мороженная рыба, вермишель и яблоки. В лидерах снижения цены — свинина, морковь и сыр твердых сортов, следует из данных, опубликованных на сайте департамента экономики округа. В среднем, повышение цен на Ямале составило 0,8%, процент снижения — 0,4.

С начала года в Ямало-Ненецком АО на 2,7% подорожал десяток куриных яиц, средняя стоимость продукта составила 160,11 рублей. Белокочанная капуста выросла в цене на 2,3%, стоимость одного килограмма — 53,98 рубля. Мороженная рыба стала дороже на 2%, в магазинах Ямала ее можно купить в среднем за 219,46 рубля за кило, сообщается в информации о стоимости продуктов питания на сайте департамента экономики округа.

Лидер снижения цены — свинина. В среднем у ямальских дискаунтеров ее можно приобрести за 398,30 рубля. Морковь подешевела на 0,5%, ее стоимость — 60,54 рубля за кило. Сыры твердых сортов подешевели на тот же процент, килограмм этого продукта обойдется жителю округа примерно в 778 рублей.

«В среднем по всем наблюдаемым позициям повышение цен за неделю составило +0,8%, процент снижения составил -0,4%», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе на конец ноября 2023 года больше всего подорожали яйца, сахар, овощи, мясо и курица.