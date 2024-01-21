В ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки

Мужчина ударил оппонента ножом во время конфликта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО во время драки мужчина ударил оппонента ножом и получил условный срок. Причиной конфликта стало то, что знакомый пострадавшего хотел познакомиться с девушкой, у которой уже был молодой человек, сообщается в картотеке Сургутского городского суда.

«Кагиров умышленно нанес потерпевшему №1-А.Е. ножом, используя его в качестве оружия, удар в область левой боковой поверхности грудной клетки. Данная рана грудной клетки, проникающая в плевральную полость, как опасная для жизни человека, создающая непосредственно угрозу для жизни, причинила тяжкий вред его здоровью», — сообщается в картотеке.

Конфликт произошел, когда трое молодых людей заметили на улице девушку, и один из них попытался познакомиться с ней. Та ответила, что у нее есть молодой человек, и ушла к магазину, возле которого находились двое мужчин. Они подошли к парням и стали разговаривать по поводу знакомства с девушкой. После разрешения конфликта они разошлись, но позже снова встретились и начали выяснять отношения. Во время конфликта началась потасовка, Кагиров выхватил нож и ударил им оппонента в грудь.

Кагиров признал вину, помирился с потерпевшим и возместил ему моральный вред. Суд назначил ему три года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО отделалась исправительными работами за убийство. Она ударила сожителя ножом, который стал избивать ее во время застолья.