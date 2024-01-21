Концерт скандального рэпера Кишлака в Сургуте перенесен

22 января 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Ожидается, что рэпер Кишлак выступит в Сургуте летом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Концерт скандального рэпера Кишлака в Сургуте, проведение которого было запланировано на 26 января, переносится на лето. Об этом сообщили организаторы в чате в одном из мессенджеров, где они общались с фанатами. «Концерт группы „Кишлак“ перенесен на лето», — сообщили организаторы. Они также уточнили, что решение окончательное. Новая дата мероприятия пока не обозначена. В ночном клубе «Вавилон», где должен был состояться концерт рэпера, не ответили на запрос журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте общественники потребовали у городских властей запретить выступление рэпера Кишлака. Они считают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ. Аналогичную позицию заняла и городская администрация.

Концерт скандального рэпера Кишлака в Сургуте, проведение которого было запланировано на 26 января, переносится на лето. Об этом сообщили организаторы в чате в одном из мессенджеров, где они общались с фанатами. «Концерт группы „Кишлак“ перенесен на лето», — сообщили организаторы. Они также уточнили, что решение окончательное. Новая дата мероприятия пока не обозначена. В ночном клубе «Вавилон», где должен был состояться концерт рэпера, не ответили на запрос журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте общественники потребовали у городских властей запретить выступление рэпера Кишлака. Они считают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ. Аналогичную позицию заняла и городская администрация.