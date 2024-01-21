21 января 2024
20 января 2024

Концерт скандального рэпера Кишлака в Сургуте перенесен

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Верный отличник. Екатеринбург, концерт, рампа, свет на сцене
Ожидается, что рэпер Кишлак выступит в Сургуте летом Фото:

Концерт скандального рэпера Кишлака в Сургуте, проведение которого было запланировано на 26 января, переносится на лето. Об этом сообщили организаторы в чате в одном из мессенджеров, где они общались с фанатами.

«Концерт группы „Кишлак“ перенесен на лето», — сообщили организаторы. Они также уточнили, что решение окончательное. Новая дата мероприятия пока не обозначена. В ночном клубе «Вавилон», где должен был состояться концерт рэпера, не ответили на запрос журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте общественники потребовали у городских властей запретить выступление рэпера Кишлака. Они считают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ. Аналогичную позицию заняла и городская администрация.

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Концерт скандального рэпера Кишлака в Сургуте, проведение которого было запланировано на 26 января, переносится на лето. Об этом сообщили организаторы в чате в одном из мессенджеров, где они общались с фанатами. «Концерт группы „Кишлак“ перенесен на лето», — сообщили организаторы. Они также уточнили, что решение окончательное. Новая дата мероприятия пока не обозначена. В ночном клубе «Вавилон», где должен был состояться концерт рэпера, не ответили на запрос журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте общественники потребовали у городских властей запретить выступление рэпера Кишлака. Они считают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ. Аналогичную позицию заняла и городская администрация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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