Полиция ЯНАО сообщила подробности о найденном жителе Салехарда

Полицейские Салехарда (ЯНАО) установили личность найденного на переправе через Обь мужчины. Им оказался пропавший 19 января местный житель, которого разыскивали через соцсети, рассказали URA.RU в пресс-службе окружного УМВД.
«В полицию Салехарда 19 января обратились родственники с заявлением о пропаже мужчины. Полицейские приняли меры к поискам пропавшего, который был обнаружен в районе переправы через Обь», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
Мужчина провел без сознания несколько часов. Его нашли на следующий день после пропажи, то есть 20 января.
Ранее URA.RU сообщало, что в районе переправы Салехард — Лабытнанги был найден мужчина, которому стало плохо. Его доставили в больницу, где медики оказали салехардцу необходимую помощь.
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