21 января 2024

Полиция ЯНАО сообщила подробности о найденном жителе Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Полиция ЯНАО установила личность найденного на переправе мужчины Фото:

Полицейские Салехарда (ЯНАО) установили личность найденного на переправе через Обь мужчины. Им оказался пропавший 19 января местный житель, которого разыскивали через соцсети, рассказали URA.RU в пресс-службе окружного УМВД.

«В полицию Салехарда 19 января обратились родственники с заявлением о пропаже мужчины. Полицейские приняли меры к поискам пропавшего, который был обнаружен в районе переправы через Обь», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Мужчина провел без сознания несколько часов. Его нашли на следующий день после пропажи, то есть 20 января.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе переправы Салехард — Лабытнанги был найден мужчина, которому стало плохо. Его доставили в больницу, где медики оказали салехардцу необходимую помощь.

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Полицейские Салехарда (ЯНАО) установили личность найденного на переправе через Обь мужчины. Им оказался пропавший 19 января местный житель, которого разыскивали через соцсети, рассказали URA.RU в пресс-службе окружного УМВД. «В полицию Салехарда 19 января обратились родственники с заявлением о пропаже мужчины. Полицейские приняли меры к поискам пропавшего, который был обнаружен в районе переправы через Обь», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО. Мужчина провел без сознания несколько часов. Его нашли на следующий день после пропажи, то есть 20 января. Ранее URA.RU сообщало, что в районе переправы Салехард — Лабытнанги был найден мужчина, которому стало плохо. Его доставили в больницу, где медики оказали салехардцу необходимую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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