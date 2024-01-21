Полиция ЯНАО сообщила подробности о найденном жителе Салехарда

Полиция ЯНАО установила личность найденного на переправе мужчины Фото: Илья Московец © URA.RU

Полицейские Салехарда (ЯНАО) установили личность найденного на переправе через Обь мужчины. Им оказался пропавший 19 января местный житель, которого разыскивали через соцсети, рассказали URA.RU в пресс-службе окружного УМВД.

«В полицию Салехарда 19 января обратились родственники с заявлением о пропаже мужчины. Полицейские приняли меры к поискам пропавшего, который был обнаружен в районе переправы через Обь», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Мужчина провел без сознания несколько часов. Его нашли на следующий день после пропажи, то есть 20 января.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе переправы Салехард — Лабытнанги был найден мужчина, которому стало плохо. Его доставили в больницу, где медики оказали салехардцу необходимую помощь.