Глава СК взялся за дело о гибели кота Твикса

22 января 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове из-за гибели питомца по кличке Твикс, выброшенного проводницей поезда на улицу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Новость по теме Что произошло с котом Твиксом, которого выкинули из поезда: хронология событий «Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А.А. провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове», — указано в сообщении официального telegram-канала СК РФ. Пресс-служба Следкома отметила, что питомец находился в поезде легально: на него была оформлена багажная квитанция. Ранее стало известно, что в Кирове проводница выбросила кота Твикса из поезда, ошибочно посчитав его беспризорным. Позже, 20 января, кота нашли на улице мертвым со стертыми лапами, рядом были видны следы крупной собаки. Гибель кота Твикса вызвала общественный резонанс.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове из-за гибели питомца по кличке Твикс, выброшенного проводницей поезда на улицу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А.А. провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове», — указано в сообщении официального telegram-канала СК РФ. Пресс-служба Следкома отметила, что питомец находился в поезде легально: на него была оформлена багажная квитанция. Ранее стало известно, что в Кирове проводница выбросила кота Твикса из поезда, ошибочно посчитав его беспризорным. Позже, 20 января, кота нашли на улице мертвым со стертыми лапами, рядом были видны следы крупной собаки. Гибель кота Твикса вызвала общественный резонанс.