Глава СК взялся за дело о гибели кота Твикса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове из-за гибели питомца по кличке Твикс, выброшенного проводницей поезда на улицу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новость по теме
Что произошло с котом Твиксом, которого выкинули из поезда: хронология событий

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А.А. провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове», — указано в сообщении официального telegram-канала СК РФ. Пресс-служба Следкома отметила, что питомец находился в поезде легально: на него была оформлена багажная квитанция.

Ранее стало известно, что в Кирове проводница выбросила кота Твикса из поезда, ошибочно посчитав его беспризорным. Позже, 20 января, кота нашли на улице мертвым со стертыми лапами, рядом были видны следы крупной собаки. Гибель кота Твикса вызвала общественный резонанс.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове из-за гибели питомца по кличке Твикс, выброшенного проводницей поезда на улицу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А.А. провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове», — указано в сообщении официального telegram-канала СК РФ. Пресс-служба Следкома отметила, что питомец находился в поезде легально: на него была оформлена багажная квитанция. Ранее стало известно, что в Кирове проводница выбросила кота Твикса из поезда, ошибочно посчитав его беспризорным. Позже, 20 января, кота нашли на улице мертвым со стертыми лапами, рядом были видны следы крупной собаки. Гибель кота Твикса вызвала общественный резонанс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...