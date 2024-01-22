Тюменские таксисты выпрашивают деньги у пассажиров

Тюменские таксисты требуют с пассажиров деньги за курение в автомобилях

22 января 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

За «дополнительные услуги» водители такси требуют с пассажиров от 50 до 100 рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тюмени водители такси требуют с пассажиров дополнительную плату за прослушивание музыки и курение в автомобилях. Об этом URA.RU сообщили жители города, обратившиеся в редакцию. По их словам, за «допуслуги» таксисты требуют с клиентов от 50 до 100 рублей. «Я ехал с работы на такси и спросил у водителя, можно ли закурить. Он ответил, что можно, но за дополнительную плату. И попросил за это 100 рублей. Пришлось доплатить», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU. Другому жителю Тюмени пришлось доплатить за зарядку мобильного телефона и прослушивание любимой музыки. «Ехал в такси. У меня начал садиться мобильный телефон. Я спросил у водителя, могу ли я зарядить аппарат от прикуривателя автомобиля. Он ответил, да. Но это будет стоить 50 рублей. Я согласился. Еще 50 рублей отдал ему за то, чтобы включить музыку, которая мне нравится», — отметил тюменец в разговоре с агентством. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты не стали снижать цены после новогодних праздников. Из-за этого услуги водителей такси в регионе подорожали в два раза.

В Тюмени водители такси требуют с пассажиров дополнительную плату за прослушивание музыки и курение в автомобилях. Об этом URA.RU сообщили жители города, обратившиеся в редакцию. По их словам, за «допуслуги» таксисты требуют с клиентов от 50 до 100 рублей. «Я ехал с работы на такси и спросил у водителя, можно ли закурить. Он ответил, что можно, но за дополнительную плату. И попросил за это 100 рублей. Пришлось доплатить», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU. Другому жителю Тюмени пришлось доплатить за зарядку мобильного телефона и прослушивание любимой музыки. «Ехал в такси. У меня начал садиться мобильный телефон. Я спросил у водителя, могу ли я зарядить аппарат от прикуривателя автомобиля. Он ответил, да. Но это будет стоить 50 рублей. Я согласился. Еще 50 рублей отдал ему за то, чтобы включить музыку, которая мне нравится», — отметил тюменец в разговоре с агентством. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты не стали снижать цены после новогодних праздников. Из-за этого услуги водителей такси в регионе подорожали в два раза.