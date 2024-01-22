Mash: аэропорт «Пулково» временно закрыли

22 января 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Самолеты направились в другой аэропорт Фото: Михаил Будаков © URA.RU Петербургский аэропорт «Пулково» временно закрыли из-за сильного ветра и ливневого снега. Как сообщает Mash, как минимум трем пассажирским самолетам отказали в посадке. «Аэропорт „Пулково“ временно закрыли из-за ливневого снега и сильного бокового ветра — как минимум трем пассажирским самолетам отказали в посадке», — передает telegram-канал. Согласно его сообщению, эти самолеты теперь направились в сторону «Внуково». Обновлено (21:20 мск): Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.

Петербургский аэропорт «Пулково» временно закрыли из-за сильного ветра и ливневого снега. Как сообщает Mash, как минимум трем пассажирским самолетам отказали в посадке. «Аэропорт „Пулково“ временно закрыли из-за ливневого снега и сильного бокового ветра — как минимум трем пассажирским самолетам отказали в посадке», — передает telegram-канал. Согласно его сообщению, эти самолеты теперь направились в сторону «Внуково». Обновлено (21:20 мск): Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.