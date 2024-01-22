Mash: аэропорт «Пулково» временно закрыли

Самолеты направились в другой аэропорт
Петербургский аэропорт «Пулково» временно закрыли из-за сильного ветра и ливневого снега. Как сообщает Mash, как минимум трем пассажирским самолетам отказали в посадке.
«Аэропорт „Пулково“ временно закрыли из-за ливневого снега и сильного бокового ветра — как минимум трем пассажирским самолетам отказали в посадке», —
Обновлено (21:20 мск): Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
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