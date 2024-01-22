Mash: аэропорт «Пулково» временно закрыли

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
Самолеты направились в другой аэропорт Фото:

Петербургский аэропорт «Пулково» временно закрыли из-за сильного ветра и ливневого снега. Как сообщает Mash, как минимум трем пассажирским самолетам отказали в посадке.

«Аэропорт „Пулково“ временно закрыли из-за ливневого снега и сильного бокового ветра — как минимум трем пассажирским самолетам отказали в посадке», — передает telegram-канал. Согласно его сообщению, эти самолеты теперь направились в сторону «Внуково».

Обновлено (21:20 мск): Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.

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Петербургский аэропорт «Пулково» временно закрыли из-за сильного ветра и ливневого снега. Как сообщает Mash, как минимум трем пассажирским самолетам отказали в посадке. «Аэропорт „Пулково“ временно закрыли из-за ливневого снега и сильного бокового ветра — как минимум трем пассажирским самолетам отказали в посадке», — передает telegram-канал. Согласно его сообщению, эти самолеты теперь направились в сторону «Внуково». Обновлено (21:20 мск): Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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