МК: Зеленский принял решение уволить главкома ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией, пишут украинские СМИ.
«Зеленский решил освободить от занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного без предоставления места в СНБО», — передает слова источника «MK.RU». Там добавили, что также президент Украины принял решение об увольнении начальника Генерального штаба Сергея Шаптало и командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Предположительно, им будут направлены уведомления о подозрении. Также министр внутренних дел Игорь Клименко будет замещен на должности главы СБУ Василием Малюком, а главой СБУ станет Александр Поклад, заключил источник. Никаких официальных подтверждений этой информации пока не поступало.
Известно, что Владимир Зеленский разозлился из-за интервью Валерия Залужного, в котором главнокомандующий признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Украинский лидер намерен заменить Залужного на руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова.
Президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией, пишут украинские СМИ. «Зеленский решил освободить от занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного без предоставления места в СНБО», — передает слова источника «MK.RU». Там добавили, что также президент Украины принял решение об увольнении начальника Генерального штаба Сергея Шаптало и командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. Предположительно, им будут направлены уведомления о подозрении. Также министр внутренних дел Игорь Клименко будет замещен на должности главы СБУ Василием Малюком, а главой СБУ станет Александр Поклад, заключил источник. Никаких официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Известно, что Владимир Зеленский разозлился из-за интервью Валерия Залужного, в котором главнокомандующий признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Украинский лидер намерен заменить Залужного на руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова.