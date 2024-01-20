МК: Зеленский принял решение уволить главкома ВСУ Залужного

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Валерий Залужный может потерять должность главнокомандующего ВСУ Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией, пишут украинские СМИ.

«Зеленский решил освободить от занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного без предоставления места в СНБО», — передает слова источника «MK.RU». Там добавили, что также президент Украины принял решение об увольнении начальника Генерального штаба Сергея Шаптало и командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Предположительно, им будут направлены уведомления о подозрении. Также министр внутренних дел Игорь Клименко будет замещен на должности главы СБУ Василием Малюком, а главой СБУ станет Александр Поклад, заключил источник. Никаких официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Известно, что Владимир Зеленский разозлился из-за интервью Валерия Залужного, в котором главнокомандующий признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Украинский лидер намерен заменить Залужного на руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова.

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Президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией, пишут украинские СМИ. «Зеленский решил освободить от занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного без предоставления места в СНБО», — передает слова источника «MK.RU». Там добавили, что также президент Украины принял решение об увольнении начальника Генерального штаба Сергея Шаптало и командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. Предположительно, им будут направлены уведомления о подозрении. Также министр внутренних дел Игорь Клименко будет замещен на должности главы СБУ Василием Малюком, а главой СБУ станет Александр Поклад, заключил источник. Никаких официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Известно, что Владимир Зеленский разозлился из-за интервью Валерия Залужного, в котором главнокомандующий признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Украинский лидер намерен заменить Залужного на руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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