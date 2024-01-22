«Ведомости»: спрос на подростков у работодателей в РФ вырос почти в три раза

23 января 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

Российских подростков чаще стали привлекать к работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работодатели в России стали чаще привлекать к работе несовершеннолетних. Причиной этому стал дефицит кадров, сообщил представитель HeadHunter. «В 2023 году было открыто более 42 тысяч вакансий, в которых компании обозначили готовность нанять подростков от 14 лет, что почти в три раза больше, чем в 2022 году. Чаще всего подростков готовы взять на работу курьерами, продавцами, промоутерами и кассирами», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя. Тенденцию более активного привлечения подростков к работе подтвердил «Ведомостям» и представитель Superjob, а также ряд компаний, среди которых Ozon, «Ашан», «Вкусно — и точка». В Ozon газете заявили, что на данный момент у них в компании работает около 50 человек 16-17 лет, а «Ашан» помог трудоустроиться 446 подросткам в период с мая по сентябрь 2023 года. Ранее Совет Федерации одобрил закон, который упрощает трудоустройство подростков 14-18 лет. Согласно документу, достаточно будет согласия только одного родителя, чтобы заключить трудовой договор, передает «Национальная служба новостей». Также закон разрешает несовершеннолетним работать только в свободное от учебы время.

Работодатели в России стали чаще привлекать к работе несовершеннолетних. Причиной этому стал дефицит кадров, сообщил представитель HeadHunter. «В 2023 году было открыто более 42 тысяч вакансий, в которых компании обозначили готовность нанять подростков от 14 лет, что почти в три раза больше, чем в 2022 году. Чаще всего подростков готовы взять на работу курьерами, продавцами, промоутерами и кассирами», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя. Тенденцию более активного привлечения подростков к работе подтвердил «Ведомостям» и представитель Superjob, а также ряд компаний, среди которых Ozon, «Ашан», «Вкусно — и точка». В Ozon газете заявили, что на данный момент у них в компании работает около 50 человек 16-17 лет, а «Ашан» помог трудоустроиться 446 подросткам в период с мая по сентябрь 2023 года. Ранее Совет Федерации одобрил закон, который упрощает трудоустройство подростков 14-18 лет. Согласно документу, достаточно будет согласия только одного родителя, чтобы заключить трудовой договор, передает «Национальная служба новостей». Также закон разрешает несовершеннолетним работать только в свободное от учебы время.