Тело мальчика, пропавшего в Челябинской области, нашли в реке

23 января 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Тело восьмилетнего ребенка нашли в реке Увелька Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тело мальчика, пропавшего в Южноуральске (Челябинская область), было найдено в реке. Ребенок находится в четырех метрах от берега, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Сообщение пришло ночью из деревни Череповка Южноуральского городского округа. На реке Увелька утонул мальчик 2015 года рождения», — уточнили URA.RU в МЧС. Накануне мальчик ушел в неизвестном направлении. О том, что ребенок погиб, ночью на 23 января сообщили волонтеры поискового отряда. По данным ведомства, днем он ушел гулять и не вернулся. Ответа пресс-службы СУ СКР по региону на запрос URA.RU пока не последовало.

Тело мальчика, пропавшего в Южноуральске (Челябинская область), было найдено в реке. Ребенок находится в четырех метрах от берега, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Сообщение пришло ночью из деревни Череповка Южноуральского городского округа. На реке Увелька утонул мальчик 2015 года рождения», — уточнили URA.RU в МЧС. Накануне мальчик ушел в неизвестном направлении. О том, что ребенок погиб, ночью на 23 января сообщили волонтеры поискового отряда. По данным ведомства, днем он ушел гулять и не вернулся. Ответа пресс-службы СУ СКР по региону на запрос URA.RU пока не последовало.