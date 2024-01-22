22 января 2024

Тело мальчика, пропавшего в Челябинской области, нашли в реке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа в челябинском городском бору. Челябинск, северо-западный район, природа, река миасс
Тело восьмилетнего ребенка нашли в реке Увелька Фото:

Тело мальчика, пропавшего в Южноуральске (Челябинская область), было найдено в реке. Ребенок находится в четырех метрах от берега, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сообщение пришло ночью из деревни Череповка Южноуральского городского округа. На реке Увелька утонул мальчик 2015 года рождения», — уточнили URA.RU в МЧС.

Накануне мальчик ушел в неизвестном направлении. О том, что ребенок погиб, ночью на 23 января сообщили волонтеры поискового отряда. По данным ведомства, днем он ушел гулять и не вернулся. Ответа пресс-службы СУ СКР по региону на запрос URA.RU пока не последовало.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тело мальчика, пропавшего в Южноуральске (Челябинская область), было найдено в реке. Ребенок находится в четырех метрах от берега, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Сообщение пришло ночью из деревни Череповка Южноуральского городского округа. На реке Увелька утонул мальчик 2015 года рождения», — уточнили URA.RU в МЧС. Накануне мальчик ушел в неизвестном направлении. О том, что ребенок погиб, ночью на 23 января сообщили волонтеры поискового отряда. По данным ведомства, днем он ушел гулять и не вернулся. Ответа пресс-службы СУ СКР по региону на запрос URA.RU пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...