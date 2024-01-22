22 января 2024

По факту смерти челябинского школьника возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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В следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ Фото:

По факту смерти восьмилетнего школьника в Южноуральске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. При этом там отметили, что смерть не носит криминальный характер.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. Также в ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов системы профилактики.

К проверке также подключилась прокуратура области. В пресс-службе регионального надзорного ведомства URA.RU сообщили, что по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Расследование дела находится на контроле.

Изначально в полицию поступило сообщение о том, что мальчик потерялся. В ходе поисков его тело было найдено в четырех метрах от берега в реке Увелька. Предварительно, мальчик утонул, провалившись под лед.

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По факту смерти восьмилетнего школьника в Южноуральске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. При этом там отметили, что смерть не носит криминальный характер. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. Также в ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов системы профилактики. К проверке также подключилась прокуратура области. В пресс-службе регионального надзорного ведомства URA.RU сообщили, что по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Расследование дела находится на контроле. Изначально в полицию поступило сообщение о том, что мальчик потерялся. В ходе поисков его тело было найдено в четырех метрах от берега в реке Увелька. Предварительно, мальчик утонул, провалившись под лед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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