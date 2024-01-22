Теневой мэр Перми Плотников указал чиновникам на плохую уборку снега

Депутат пермской гордумы Владимир Плотников, которого считают теневым мэром Перми, потребовал у чиновников администрации доклад об уборке снега во время прошедшего снегопада. На заседании думы 23 января, трансляция которого проходит на сайте ведомства, он указал, что в прошлые выходные вновьбыли выявлены системные проблемы в этой отрасли.
«Если с дорог сугробы хоть как-то убирались, то тротуары, парковочные карманы, дворовые проезды были завалены снегом. Я понимаю, что во многом это ответственность управляющих организаций, но с ними надо выстроить отношения», — заявил Плотников.
Циклон накрыл Пермский край 19 января. Плотников хотел потребовать, чтобы профильные вице-мэры Дмитрий Галиханов и Игорь Субботин отдельно отчитались по ситуации с содержанием города, через внесение изменений в повестку заседания, но передумал. Владимир Плотников в гордуме Перми возглавляет рабочую группу по контролю за реализацией полномочий в сферах дорожной деятельности и благоустройства.
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