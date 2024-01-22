В Курган переехала медик из крупнейшего города Казахстана

В Курган из Алматы, который является самым густонаселенным городом Казахстана, вместе с семьей переехала фельдшер Марина Баева. Данная информация была размещена 23 января на сайте областного УМВД.
«Соотечественница Марина Баева переехала в Курган с дочкой и родителями из города Алматы Республики Казахстан. Мама соотечественницы родилась в Курганской области, и Марина неоднократно бывала в областном центре с гостевыми визитами», — указано в сообщении.
Баева устроилась на один из заводов Кургана, где является заведующей фельдшерским пунктом. Сейчас она решает вопрос пенсионного обеспечения ее отца. В МВД отметили, что за 2023 год в Курганскую область переселилось 87 соотечественников и членов их семей.
Ранее в Курган из Таджикистана приехала Нигора Тухтаева, которая окончила в своей стране медицинский университет. Она работает в ординатуре Курганского областного перинатального центра по специальности «Акушерство и гинекология».
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