22 января 2024

В Курган переехала медик из крупнейшего города Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок ФССП России по комплексным единоборствам. Девушки. Курган , медик, врач, врач на соревнованиях, спортивный врач
До работы в Кургане фельдшер жила в городе Алматы Фото:

В Курган из Алматы, который является самым густонаселенным городом Казахстана, вместе с семьей переехала фельдшер Марина Баева. Данная информация была размещена 23 января на сайте областного УМВД.

«Соотечественница Марина Баева переехала в Курган с дочкой и родителями из города Алматы Республики Казахстан. Мама соотечественницы родилась в Курганской области, и Марина неоднократно бывала в областном центре с гостевыми визитами», — указано в сообщении.

Баева устроилась на один из заводов Кургана, где является заведующей фельдшерским пунктом. Сейчас она решает вопрос пенсионного обеспечения ее отца. В МВД отметили, что за 2023 год в Курганскую область переселилось 87 соотечественников и членов их семей.

Ранее в Курган из Таджикистана приехала Нигора Тухтаева, которая окончила в своей стране медицинский университет. Она работает в ординатуре Курганского областного перинатального центра по специальности «Акушерство и гинекология».

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В Курган из Алматы, который является самым густонаселенным городом Казахстана, вместе с семьей переехала фельдшер Марина Баева. Данная информация была размещена 23 января на сайте областного УМВД. «Соотечественница Марина Баева переехала в Курган с дочкой и родителями из города Алматы Республики Казахстан. Мама соотечественницы родилась в Курганской области, и Марина неоднократно бывала в областном центре с гостевыми визитами», — указано в сообщении. Баева устроилась на один из заводов Кургана, где является заведующей фельдшерским пунктом. Сейчас она решает вопрос пенсионного обеспечения ее отца. В МВД отметили, что за 2023 год в Курганскую область переселилось 87 соотечественников и членов их семей. Ранее в Курган из Таджикистана приехала Нигора Тухтаева, которая окончила в своей стране медицинский университет. Она работает в ординатуре Курганского областного перинатального центра по специальности «Акушерство и гинекология».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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