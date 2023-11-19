19 ноября 2023

Врач из Таджикистана приехала работать в курганском перинатальном центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, больничный коридор, врач, больница
Перинатальный центр Кургана пополнился врачами-ординаторами Фото:

Для работы в ординатуре Курганского областного перинатального центра по специальности «Акушерство и гинекология» приехала девушка из Таджикистана, окончив медицинский университет на родине. Об этом сообщило правительство Курганской области в своем telegram-канале

«В этом году в Курганский областной перинатальный центр пришли работать пять молодых врачей-ординаторов по специальности „Акушерство и гинекология“. <…> Нигора Тухтаева приехала в Курган после окончания Таджикского государственного медицинского университета. На родине девушка получила диплом врача по специальности „Лечебное дело“», — сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

Также ординатуру в Кургане пожелала пройти семейная пара Сурмава — Владислав и Анжела. Они окончили Омский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Анжела родилась в Омске, а Владислав, как сообщает ведомство, уроженец Курганской области и проходил целевое обучение в местном перинатальном центре. Тот же университет окончила четвертый новый ординатор перинатального центра — Юлия Клементьева из Кургана. Пятый врач-ординатор Анастасия Каракич вернулась в родной Курган с «красным» дипломом после окончания Южно-Уральского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело», где обучалась по целевому направлению.

Ранее URA.RU писало, что в курганскую больницу устроились работать свыше 20 врачей-специалистов. Также шесть новых медиков стали работать в селе Альменево.

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Для работы в ординатуре Курганского областного перинатального центра по специальности «Акушерство и гинекология» приехала девушка из Таджикистана, окончив медицинский университет на родине. Об этом сообщило правительство Курганской области в своем telegram-канале «В этом году в Курганский областной перинатальный центр пришли работать пять молодых врачей-ординаторов по специальности „Акушерство и гинекология“. <…> Нигора Тухтаева приехала в Курган после окончания Таджикского государственного медицинского университета. На родине девушка получила диплом врача по специальности „Лечебное дело“», — сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». Также ординатуру в Кургане пожелала пройти семейная пара Сурмава — Владислав и Анжела. Они окончили Омский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Анжела родилась в Омске, а Владислав, как сообщает ведомство, уроженец Курганской области и проходил целевое обучение в местном перинатальном центре. Тот же университет окончила четвертый новый ординатор перинатального центра — Юлия Клементьева из Кургана. Пятый врач-ординатор Анастасия Каракич вернулась в родной Курган с «красным» дипломом после окончания Южно-Уральского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело», где обучалась по целевому направлению. Ранее URA.RU писало, что в курганскую больницу устроились работать свыше 20 врачей-специалистов. Также шесть новых медиков стали работать в селе Альменево.
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© Служба новостей «URA.RU»
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