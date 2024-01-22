На курганском заводе сварщик упал с высоты и получил тяжелые травмы

Курганская трудовая инспекция провела расследование обстоятельств несчастного случая на одном из заводов. По данным ведомства, на предприятии сварщик упал с высоты и получил тяжелые травмы, сообщает сайт инспекции.
«Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в ООО „Курганский завод химического машиностроения“. <…> При работе на высоте сварщик пренебрег правилами безопасности. <…> После падения работник получил травму. Квалифицируется, как тяжелая», — рассказали в инспекции по труду. Инцидент случился в середине декабря прошлого года.
По данным инспекции, мужчина вылез из балкона с ограждением и стал работать на сепараторе, откуда затем сорвался вниз. Помимо нарушения работником технологического процесса на заводе обнаружили неудовлетворительную организацию работ, приведшую к невыполнению трудовой дисциплины. «В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — сообщили в инспекции.
Ранее URA.RU сообщало, что на одном из курганских заводов рабочий угодил в бетононасос. При работе на высоте молодой мужчина получил травму конечности.
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