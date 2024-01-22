22 января 2024

На курганском заводе сварщик упал с высоты и получил тяжелые травмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , бсмп, машина скорой помощи, скорая помошь
Курганские медики оказывали помощь сварщику после падения Фото:

Курганская трудовая инспекция провела расследование обстоятельств несчастного случая на одном из заводов. По данным ведомства, на предприятии сварщик упал с высоты и получил тяжелые травмы, сообщает сайт инспекции.

«Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в ООО „Курганский завод химического машиностроения“. <…> При работе на высоте сварщик пренебрег правилами безопасности. <…> После падения работник получил травму. Квалифицируется, как тяжелая», — рассказали в инспекции по труду. Инцидент случился в середине декабря прошлого года.

По данным инспекции, мужчина вылез из балкона с ограждением и стал работать на сепараторе, откуда затем сорвался вниз. Помимо нарушения работником технологического процесса на заводе обнаружили неудовлетворительную организацию работ, приведшую к невыполнению трудовой дисциплины. «В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — сообщили в инспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что на одном из курганских заводов рабочий угодил в бетононасос. При работе на высоте молодой мужчина получил травму конечности.

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Курганская трудовая инспекция провела расследование обстоятельств несчастного случая на одном из заводов. По данным ведомства, на предприятии сварщик упал с высоты и получил тяжелые травмы, сообщает сайт инспекции. «Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в ООО „Курганский завод химического машиностроения“. <…> При работе на высоте сварщик пренебрег правилами безопасности. <…> После падения работник получил травму. Квалифицируется, как тяжелая», — рассказали в инспекции по труду. Инцидент случился в середине декабря прошлого года. По данным инспекции, мужчина вылез из балкона с ограждением и стал работать на сепараторе, откуда затем сорвался вниз. Помимо нарушения работником технологического процесса на заводе обнаружили неудовлетворительную организацию работ, приведшую к невыполнению трудовой дисциплины. «В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — сообщили в инспекции. Ранее URA.RU сообщало, что на одном из курганских заводов рабочий угодил в бетононасос. При работе на высоте молодой мужчина получил травму конечности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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