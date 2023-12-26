На территории курганского завода рабочий угодил в бетононасос

В Кургане на территории Арматурного завода рабочий угодил в бетононасос, работая на высоте третьего этажа. Несчастный случай произошел 26 декабря, сообщается в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».
«26 декабря вечером на территории Арматурного завода в Кургане произошел несчастный случай. На бетононасосе, на высоте третьего этажа при выполнении работ, молодой мужчина получил тяжелую травму нижней конечности», — говорится в сообщении.
Пострадавший был извлечен из насоса спасателями городского отряда и областной поисково-спасательной службы. Работнику оказали медицинскую помощь и эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения. После этого мужчину передали в больницу БСПМ.
URA.RU направило запрос на предприятие. Информация дополнится после получения комментария.
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