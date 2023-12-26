26 декабря 2023

На территории курганского завода рабочий угодил в бетононасос

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание совместных комиссий депутатов городской Думы по вопросам подготовки к паводку. Курган., аварийно-спасательная служба
Спасатели Кургана эвакуировали рабочего завода и передали сотрудникам БСМП Фото:

В Кургане на территории Арматурного завода рабочий угодил в бетононасос, работая на высоте третьего этажа. Несчастный случай произошел 26 декабря, сообщается в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«26 декабря вечером на территории Арматурного завода в Кургане произошел несчастный случай. На бетононасосе, на высоте третьего этажа при выполнении работ, молодой мужчина получил тяжелую травму нижней конечности», — говорится в сообщении.

Пострадавший был извлечен из насоса спасателями городского отряда и областной поисково-спасательной службы. Работнику оказали медицинскую помощь и эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения. После этого мужчину передали в больницу БСПМ.

URA.RU направило запрос на предприятие. Информация дополнится после получения комментария.

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В Кургане на территории Арматурного завода рабочий угодил в бетононасос, работая на высоте третьего этажа. Несчастный случай произошел 26 декабря, сообщается в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «26 декабря вечером на территории Арматурного завода в Кургане произошел несчастный случай. На бетононасосе, на высоте третьего этажа при выполнении работ, молодой мужчина получил тяжелую травму нижней конечности», — говорится в сообщении. Пострадавший был извлечен из насоса спасателями городского отряда и областной поисково-спасательной службы. Работнику оказали медицинскую помощь и эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения. После этого мужчину передали в больницу БСПМ. URA.RU направило запрос на предприятие. Информация дополнится после получения комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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