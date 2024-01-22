Сотрудники мэрии Кургана проверяют дом, где эвакуировали людей

23 января 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Высотки проверяют после срочной эвакуации жильцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Сотрудники администрации Кургана проверяют 17-этажные дома, из которых срочно эвакуировали жильцов после жалоб на качающиеся в квартирах люстры и хруст стен. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «К дому по улице Гоголя 109 приехал руководитель городской инспекции по земельным отношениям Сергей Герштанский», — передает корреспондент URA.RU. До этого на место эвакуации жильцов выезжали сотрудники МЧС и полиции, а также замгубернатора региона Константин Малышев, и. о. главы Кургана Аргышева и директор департамента ЖКХ Роман Медведев. По данным инсайдера, сейчас в домах, где прошла эвакуация жильцов, будут проводить проверку целостности фундаментов, а также парковок. При этом источник полагает, что ничего серьезного высоткам не грозит. По открытым данным, Курган находится в пределах зоны, характеризующейся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов. Ближайшее землетрясение произошло в Казахстане на расстоянии 1,8 тысяч км от Кургана. Ранее URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Ответ ожидается. ЧП с эвакуацией жителей высоток по улицам Гоголя 129 и Куйбышева 15 прошло в ночь с 22 на 23 января. Жильцы 17-этажных домов жаловались на качающиеся люстры и хруст стен в квартирах. Всего было экстренно эвакуировано 246 человек, включая 38 детей. Из нуждающихся во временном жилье в гостинице «Курган» было размещено 28 человек. Дома начали охранять сотрудники полиции. Происшествие в Кургане началось на фоне землетрясений на границе Китая, Казахстана и Киргизии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники администрации Кургана проверяют 17-этажные дома, из которых срочно эвакуировали жильцов после жалоб на качающиеся в квартирах люстры и хруст стен. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «К дому по улице Гоголя 109 приехал руководитель городской инспекции по земельным отношениям Сергей Герштанский», — передает корреспондент URA.RU. До этого на место эвакуации жильцов выезжали сотрудники МЧС и полиции, а также замгубернатора региона Константин Малышев, и. о. главы Кургана Аргышева и директор департамента ЖКХ Роман Медведев. По данным инсайдера, сейчас в домах, где прошла эвакуация жильцов, будут проводить проверку целостности фундаментов, а также парковок. При этом источник полагает, что ничего серьезного высоткам не грозит. По открытым данным, Курган находится в пределах зоны, характеризующейся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов. Ближайшее землетрясение произошло в Казахстане на расстоянии 1,8 тысяч км от Кургана. Ранее URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Ответ ожидается. ЧП с эвакуацией жителей высоток по улицам Гоголя 129 и Куйбышева 15 прошло в ночь с 22 на 23 января. Жильцы 17-этажных домов жаловались на качающиеся люстры и хруст стен в квартирах. Всего было экстренно эвакуировано 246 человек, включая 38 детей. Из нуждающихся во временном жилье в гостинице «Курган» было размещено 28 человек. Дома начали охранять сотрудники полиции. Происшествие в Кургане началось на фоне землетрясений на границе Китая, Казахстана и Киргизии.