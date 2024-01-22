Полиция патрулирует курганский поселок, где волк загрыз женщину

Курганская полиция патрулирует территорию поселка Курорт Озеро Медвежье после того, как волк загрыз женщину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции „Петуховский“ вечером 22 января. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент полицейские продолжают патрулировать территорию», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что волк напал на людей, одна из пострадавших погибла. Прежде чем животное заметили и ликвидировали — четыре жителя поселка получили укусы. Глава Петуховского округа Антон Волков подчеркнул, что профилактикой занимаются профильные ведомства. Специалисты принимают меры, чтобы исключить нахождение других животных рядом с населенным пунктом.
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