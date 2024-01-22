22 января 2024

Полиция патрулирует курганский поселок, где волк загрыз женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей в Зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, волк
Полиция продолжает патрулировать поселок после нападения волка Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

Курганская полиция патрулирует территорию поселка Курорт Озеро Медвежье после того, как волк загрыз женщину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции „Петуховский“ вечером 22 января. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент полицейские продолжают патрулировать территорию», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что волк напал на людей, одна из пострадавших погибла. Прежде чем животное заметили и ликвидировали — четыре жителя поселка получили укусы. Глава Петуховского округа Антон Волков подчеркнул, что профилактикой занимаются профильные ведомства. Специалисты принимают меры, чтобы исключить нахождение других животных рядом с населенным пунктом.

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Курганская полиция патрулирует территорию поселка Курорт Озеро Медвежье после того, как волк загрыз женщину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции „Петуховский“ вечером 22 января. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент полицейские продолжают патрулировать территорию», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что волк напал на людей, одна из пострадавших погибла. Прежде чем животное заметили и ликвидировали — четыре жителя поселка получили укусы. Глава Петуховского округа Антон Волков подчеркнул, что профилактикой занимаются профильные ведомства. Специалисты принимают меры, чтобы исключить нахождение других животных рядом с населенным пунктом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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