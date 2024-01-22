В ЯНАО в одной из квартир обнаружили тело мужчины

Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в Губкинском
В Губкинском (ЯНАО) в одной из квартир в 12 микрорайоне нашли тело мужчины. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено в кладовке. В квартире мужчина проживал с женой и ребенком», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
В пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО подтвердили факт обнаружения тела мужчины. Проводится доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего.
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