22 января 2024

В ЯНАО в одной из квартир обнаружили тело мужчины

В Губкинском родственники нашли в кладовке тело мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в Губкинском Фото:

В Губкинском (ЯНАО) в одной из квартир в 12 микрорайоне нашли тело мужчины. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено в кладовке. В квартире мужчина проживал с женой и ребенком», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

В пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО подтвердили факт обнаружения тела мужчины. Проводится доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего.

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В Губкинском (ЯНАО) в одной из квартир в 12 микрорайоне нашли тело мужчины. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено в кладовке. В квартире мужчина проживал с женой и ребенком», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. В пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО подтвердили факт обнаружения тела мужчины. Проводится доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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