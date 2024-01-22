В ЯНАО в одной из квартир обнаружили тело мужчины

В Губкинском родственники нашли в кладовке тело мужчины

23 января 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в Губкинском Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) в одной из квартир в 12 микрорайоне нашли тело мужчины. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено в кладовке. В квартире мужчина проживал с женой и ребенком», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. В пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО подтвердили факт обнаружения тела мужчины. Проводится доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего.

В Губкинском (ЯНАО) в одной из квартир в 12 микрорайоне нашли тело мужчины. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено в кладовке. В квартире мужчина проживал с женой и ребенком», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. В пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО подтвердили факт обнаружения тела мужчины. Проводится доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего.