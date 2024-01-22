Пытавшегося поджечь военкомат челябинского студента отправили в колонию. Видео

23 января 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Студент проведет за решеткой пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинского подростка, который в 2023 году попытался устроить теракт на одном из объектов Минобороны, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, там он проведет пять лет. По данным URA.RU, речь идет о студенте колледжа, который пытался спалить военкомат в Аше, бросив в него коктейль Молотова. «На основании предоставленных УФСБ оперативных материалов СКР по Челябинской области в отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. На момент совершения преступления челябинцу еще не было 18 лет. Свои намерения он объяснил приверженностью идеологии украинской националистической организации. Подросток пытался спалить военкомат в июне прошлого года. Охрана военного комиссариата не успела задержать его, однако в тот же день на подростка вышла ФСБ.

Челябинского подростка, который в 2023 году попытался устроить теракт на одном из объектов Минобороны, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, там он проведет пять лет. По данным URA.RU, речь идет о студенте колледжа, который пытался спалить военкомат в Аше, бросив в него коктейль Молотова. «На основании предоставленных УФСБ оперативных материалов СКР по Челябинской области в отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. На момент совершения преступления челябинцу еще не было 18 лет. Свои намерения он объяснил приверженностью идеологии украинской националистической организации. Подросток пытался спалить военкомат в июне прошлого года. Охрана военного комиссариата не успела задержать его, однако в тот же день на подростка вышла ФСБ.