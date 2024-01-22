22 января 2024

Пытавшегося поджечь военкомат челябинского студента отправили в колонию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения по делу блогера Александра Устинова. Екатеринбург, арест, решетка, рука
Студент проведет за решеткой пять лет Фото:

Челябинского подростка, который в 2023 году попытался устроить теракт на одном из объектов Минобороны, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, там он проведет пять лет. По данным URA.RU, речь идет о студенте колледжа, который пытался спалить военкомат в Аше, бросив в него коктейль Молотова.

«На основании предоставленных УФСБ оперативных материалов СКР по Челябинской области в отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

На момент совершения преступления челябинцу еще не было 18 лет. Свои намерения он объяснил приверженностью идеологии украинской националистической организации.

Подросток пытался спалить военкомат в июне прошлого года. Охрана военного комиссариата не успела задержать его, однако в тот же день на подростка вышла ФСБ.

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Челябинского подростка, который в 2023 году попытался устроить теракт на одном из объектов Минобороны, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, там он проведет пять лет. По данным URA.RU, речь идет о студенте колледжа, который пытался спалить военкомат в Аше, бросив в него коктейль Молотова. «На основании предоставленных УФСБ оперативных материалов СКР по Челябинской области в отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. На момент совершения преступления челябинцу еще не было 18 лет. Свои намерения он объяснил приверженностью идеологии украинской националистической организации. Подросток пытался спалить военкомат в июне прошлого года. Охрана военного комиссариата не успела задержать его, однако в тот же день на подростка вышла ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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