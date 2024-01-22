Глава епархии ХМАО получил награду за книгу о православии в Америке

23 января 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Книги митрополита Павла удостоились литературных наград Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел получил литературный приз — статуэтку «Золотой Витязь» за книгу о православии на американском континенте. Официальный сайт митрополии ХМАО сообщил, что в своем труде глава епархии описал жизненный путь архиепископа Вашингтонского и Аляскинского Антонина (Покровского). «Митрополит Павел удостоен главного приза Международного Славянского литературного форума „Золотой Витязь“. На XXXII Международных Рождественских образовательных чтениях заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев вручил главе епархии ХМАО статуэтку „Золотой Витязь“ за книгу о жизненном пути архиепископа Вашингтонского и Аляскинского Антонина (Покровского)», — сообщили в епархии ХМАО. Также на форуме митрополит Павел получил диплом лауреата конкурса «Просвещение через книгу». Жюри присудило приз за труд «Русская Голгофа: Политические репрессии в Югре». Ранее URA.RU писало, что глава епархии ХМАО призвал бога вразумить чиновников, отменивших школьный предмет «социокультурные истоки». На этих уроках школьники получали духовно-нравственное и социально-патриотическое воспитание.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел получил литературный приз — статуэтку «Золотой Витязь» за книгу о православии на американском континенте. Официальный сайт митрополии ХМАО сообщил, что в своем труде глава епархии описал жизненный путь архиепископа Вашингтонского и Аляскинского Антонина (Покровского). «Митрополит Павел удостоен главного приза Международного Славянского литературного форума „Золотой Витязь“. На XXXII Международных Рождественских образовательных чтениях заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев вручил главе епархии ХМАО статуэтку „Золотой Витязь“ за книгу о жизненном пути архиепископа Вашингтонского и Аляскинского Антонина (Покровского)», — сообщили в епархии ХМАО. Также на форуме митрополит Павел получил диплом лауреата конкурса «Просвещение через книгу». Жюри присудило приз за труд «Русская Голгофа: Политические репрессии в Югре». Ранее URA.RU писало, что глава епархии ХМАО призвал бога вразумить чиновников, отменивших школьный предмет «социокультурные истоки». На этих уроках школьники получали духовно-нравственное и социально-патриотическое воспитание.