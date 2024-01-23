Мэрия Челябинска обещает до конца января привести улицы в порядок

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Последствие снегопада. Челябинск, сугроб, скульптура, городовой, снежная куча, куча снега, кировка
За неделю основные магистрали города будут вычищены Фото:

Основные магистрали Челябинска планируется привести в проезжее состояние до конца января. Об этом заявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Задача перед подрядчиками — до конца января привести в порядок основные магистрали города. Чтобы ключевые дороги, в том числе и в отдаленных районах Челябинска, были в проезжем состоянии», — сказал Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ».

Замглавы уточнил, что из-за срывов работы подрядчики получили внушительные штрафы, общий объем которых измеряется миллионами рубелей. Но главной задачей осталось очистить и вывезти снег.

«Продолжается работа, чтобы обязать подрядчиков исполнять свои обязанности. Замечаний много. Мы получаем и через соцсети данные, и сами мониторим, и СМИ помогают», — добавил Ксензов.

Ранее мэрия Челябинска назвала ответственных за чистку дорог. Каждый участок дороги, тротуаров и дворов закреплен за ответственными службами, которые должны очищать территорию от снега.

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Основные магистрали Челябинска планируется привести в проезжее состояние до конца января. Об этом заявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «Задача перед подрядчиками — до конца января привести в порядок основные магистрали города. Чтобы ключевые дороги, в том числе и в отдаленных районах Челябинска, были в проезжем состоянии», — сказал Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ». Замглавы уточнил, что из-за срывов работы подрядчики получили внушительные штрафы, общий объем которых измеряется миллионами рубелей. Но главной задачей осталось очистить и вывезти снег. «Продолжается работа, чтобы обязать подрядчиков исполнять свои обязанности. Замечаний много. Мы получаем и через соцсети данные, и сами мониторим, и СМИ помогают», — добавил Ксензов. Ранее мэрия Челябинска назвала ответственных за чистку дорог. Каждый участок дороги, тротуаров и дворов закреплен за ответственными службами, которые должны очищать территорию от снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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