Мэрия Челябинска обещает до конца января привести улицы в порядок

За неделю основные магистрали города будут вычищены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основные магистрали Челябинска планируется привести в проезжее состояние до конца января. Об этом заявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Задача перед подрядчиками — до конца января привести в порядок основные магистрали города. Чтобы ключевые дороги, в том числе и в отдаленных районах Челябинска, были в проезжем состоянии», — сказал Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ».

Замглавы уточнил, что из-за срывов работы подрядчики получили внушительные штрафы, общий объем которых измеряется миллионами рубелей. Но главной задачей осталось очистить и вывезти снег.

«Продолжается работа, чтобы обязать подрядчиков исполнять свои обязанности. Замечаний много. Мы получаем и через соцсети данные, и сами мониторим, и СМИ помогают», — добавил Ксензов.

Ранее мэрия Челябинска назвала ответственных за чистку дорог. Каждый участок дороги, тротуаров и дворов закреплен за ответственными службами, которые должны очищать территорию от снега.